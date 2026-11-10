Cơ quan Tổng cục Chính trị xét, đề xuất khen thưởng Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2026

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung xem xét, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện các phong trào thi đua của từng cơ quan, đơn vị; đối chiếu với chức năng, nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu thi đua và tiêu chuẩn khen thưởng. Trên cơ sở đó, thảo luận, phân tích, làm rõ những thành tích nổi bật, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng tập thể, bảo đảm việc bình xét, đề xuất khen thưởng khách quan, công khai, đúng thành tích, đúng đối tượng và thực chất.

Thượng tướng Lê Quang Minh chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng được các cơ quan, đơn vị trực thuộc TCCT triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát nhiệm vụ chính trị trung tâm và yêu cầu thực tiễn. Nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa phù hợp với đặc điểm, chức năng của từng cơ quan, đơn vị; tập trung nâng cao chất lượng tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn quân. Các phong trào, mô hình thi đua được duy trì nền nếp, có nhiều đổi mới, sáng tạo, góp phần khơi dậy tinh thần chủ động, trách nhiệm, ý chí quyết tâm và khát vọng cống hiến của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu với những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Cục trưởng Cục Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cơ quan TCCT phát biểu tại hội nghị.

Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” được triển khai gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm địa bàn, đối tượng công tác; chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách hậu phương Quân đội được quan tâm triển khai. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ kết quả thực hiện nhiệm vụ, thành tích thi đua của từng tập thể; việc xét, đề xuất khen thưởng phải bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, kiên quyết khắc phục biểu hiện bình quân, dàn trải hoặc chạy theo thành tích. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm phát hiện, biểu dương những tập thể có thành tích thực sự nổi bật, có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ và có sức lan tỏa trong phong trào thi đua.

Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Phong trào Thi đua Quyết thắng và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”; gắn phong trào thi đua với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì các cấp; kịp thời nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo động lực để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.