Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Bộ Quốc phòng họp phiên cuối năm 2026

Tại phiên họp, Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng đã xem xét, cho ý kiến xây dựng các báo cáo để trình Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng: Báo cáo tổng kết công tác TĐKT và Phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT) năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ năm 2027; báo cáo xét tặng Cờ Thi đua năm 2026; báo cáo xét phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Thượng tướng Trương Thiên Tô chủ trì hội nghị.

Dự thảo báo cáo tổng kết công tác TĐKT và Phong trào TĐQT năm 2026 đánh giá: Công tác TĐKT và Phong trào TĐQT năm 2026 của toàn quân được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và cấp ủy, chỉ huy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

Phong trào TĐQT với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” và các đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện chính trị của Đảng, đất nước, Quân đội được tổ chức sâu rộng, có đổi mới, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trực tiếp góp phần thực hiện hiệu quả các giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Toàn quân ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện các đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.

Quang cảnh hội nghị.

Qua thi đua, chất lượng huấn luyện, đào tạo, hội thi, hội thao, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” có chuyển biến tích cực. Công tác kiện toàn tổ chức biên chế, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác đối ngoại quốc phòng chủ động, linh hoạt, hiệu quả. Công tác xây dựng thể chế được thực hiện quyết liệt, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, nghiên cứu khoa học, công nghệ, tư pháp, cơ yếu và các mặt công tác khác được triển khai tích cực. Công tác khen thưởng, tuyên truyền, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả.

Về phương hướng, mục tiêu năm 2027, công tác TĐKT và Phong trào TĐQT toàn quân tập trung quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TĐKT; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đẩy mạnh Phong trào TĐQT, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo phiên họp, Thượng tướng Trương Thiên Tô ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của các thành viên Cơ quan Thường trực Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng trong nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo.

Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Cơ quan Thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại phiên họp, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các dự thảo báo cáo theo hướng chặt chẽ, khoa học, bảo đảm kết cấu rõ ràng, có đầy đủ căn cứ, cơ sở đề xuất xét tặng các hình thức khen thưởng; đồng thời, xây dựng phụ lục cụ thể, làm rõ thành tích của từng tập thể, cá nhân... Các cơ quan phải nắm chắc kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị, đối chiếu chặt chẽ với các quy định hiện hành; những nội dung cần giải trình phải được làm rõ, bảo đảm cụ thể, khách quan và có sức thuyết phục. Sau khi hoàn thiện dự thảo, các cơ quan phối hợp gửi xin ý kiến các thành viên Cơ quan Thường trực trước khi báo cáo Hội đồng TĐKT Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.