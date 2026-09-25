Cơ quan thuế mong doanh nghiệp, hiệp hội chia sẻ nguyên nhân hồ sơ hoàn thuế GTGT bị ách tắc

Chiều ngày 24/9, Cục Thuế tổ chức Hội nghị giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác hoàn thuế GTGT với sự tham gia của đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, Thuế các tỉnh, thành phố và các đơn vị thuộc Cục Thuế.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn nhấn mạnh, việc lắng nghe ý kiến của người nộp thuế, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp, là một trong những cơ sở quan trọng để cơ quan thuế nhận diện những khó khăn phát sinh trong thực tiễn và có những thay đổi tích cực trong công tác quản lý.

Phó cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn.

“Mục tiêu của chúng tôi là giải quyết hồ sơ hoàn thuế đúng quy định, đúng thời gian, đầy đủ và kịp thời, qua đó góp phần hỗ trợ dòng vốn trở lại với doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, cơ quan thuế tiến tới một quy trình hoàn thuế tự động, trong đó dữ liệu tự động kết nối, hệ thống tự động phân tích, đối chiếu và phân loại rủi ro; giảm tối đa sự can thiệp chủ quan của con người, để cán bộ thuế tập trung vào những trường hợp thực sự có rủi ro và cần kiểm tra, xác minh”, Phó cục trưởng Mai Sơn nhấn mạnh.

Đồng thời, Phó cục trưởng cho biết sau khoảng hai tuần kể từ Hội nghị trước, những vướng mắc được doanh nghiệp trao đổi, phản ánh đã được cơ quan thuế tiếp tục rà soát, nghiên cứu và xây dựng các chương trình hành động cụ thể.

Trên tinh thần đó, lãnh đạo Cục Thuế mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến của cộng đồng hiệp hội doanh nghiệp đối với các nội dung dự kiến triển khai. Doanh nghiệp đang vướng mắc ở đâu, ở khâu nào, nguyên nhân của vướng mắc xuất phát từ đâu là những thông tin có ý nghĩa quan trọng để cơ quan thuế xác định đúng vấn đề và có giải pháp kịp thời.

Quang cảnh Hội nghị.

Phó cục trưởng Mai Sơn đánh giá cao vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý, nhất là trong truyền tải thông tin và triển khai các chương trình hành động một cách kịp thời, nhanh chóng, giảm thủ tục hành chính nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật. Lãnh đạo Cục Thuế cũng đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố tập trung tổ chức thực hiện công tác hoàn thuế kịp thời, đúng quy định, chủ động hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Đồng thời, lãnh đạo Cục Thuế đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các hiệp hội quan tâm chia sẻ thông tin về những hành vi vi phạm, những nguyên nhân có thể dẫn đến việc hồ sơ hoàn thuế GTGT bị ách tắc. Từ những thông tin thực tế này, cơ quan thuế có thêm cơ sở để tiếp tục rà soát chính sách, pháp luật và quy trình quản lý, qua đó kịp thời nhận diện những bất cập cần tháo gỡ.

Sau phần trao đổi của các đơn vị chuyên môn, Hội nghị dành thời gian để đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp, Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp thảo luận về những vướng mắc trong công tác giải quyết hoàn thuế GTGT. Các Ban, đơn vị thuộc Cục Thuế và Thuế các tỉnh, thành phố đã cùng trao đổi, giải đáp trực tiếp các vấn đề được nêu tại Hội nghị.