Cơ quan thuế lưu ý: Hàng loạt thay đổi về thuế thu nhập cá nhân người lao động cần nắm rõ

Nghị định 253/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Thay đổi mức thu nhập phải khấu trừ 10%

Một điểm đáng chú ý là mức thu nhập làm căn cứ tạm khấu trừ 10% đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng dưới 3 tháng được điều chỉnh.

Theo khoản 2 Điều 50 Nghị định 253/2026/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân trả tiền lương, tiền công, tiền thù lao hoặc khoản chi khác cho cá nhân cư trú thuộc trường hợp trên sẽ phải khấu trừ thuế 10% nếu mức chi trả từ 5 triệu đồng/lần trở lên, thay vì mức 2 triệu đồng/lần như trước. Quy định cũng áp dụng với khoản thu nhập trả cho người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động.

Nếu mức chi trả dưới 5 triệu đồng/lần, bên trả thu nhập có thể khấu trừ 10% khi cá nhân có yêu cầu.

Thu nhập vãng lai bình quân không quá 15 triệu đồng/tháng

Nghị định mới cũng nâng ngưỡng thu nhập vãng lai để xác định trường hợp không phải quyết toán thuế đối với khoản thu nhập này.

Cụ thể, cá nhân có thêm thu nhập ở nơi khác mà phần thu nhập này bình quân tháng trong năm không quá 15 triệu đồng, đồng thời đã được bên chi trả tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo tỷ lệ 10%, thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập đó. Mức cũ là 10 triệu đồng/tháng.

Trường hợp cá nhân lựa chọn quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế, hệ thống thông tin quản lý thuế sẽ hỗ trợ tổng hợp các nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công trong năm và số thuế đã được khấu trừ.

Hàng loạt thay đổi về thuế thu nhập cá nhân người lao động cần nắm rõ

Tiền ăn giữa ca, ăn trưa: Mức không tính thuế tăng lên 1,2 triệu đồng

Một thay đổi trực tiếp với nhiều người lao động là khoản tiền ăn giữa ca, ăn trưa do doanh nghiệp chi trả bằng tiền.

Theo Nghị định 253/2026/NĐ-CP, khoản này đến 1,2 triệu đồng/người/tháng không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN. Phần vượt quá 1,2 triệu đồng/người/tháng được tính vào thu nhập chịu thuế. Mức trước đây là 730.000 đồng/người/tháng.

Nếu doanh nghiệp trực tiếp tổ chức bữa ăn, mua suất ăn hoặc cấp phiếu ăn cho người lao động thì khoản này không tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định.

Một số khoản trợ cấp, hỗ trợ được loại trừ khỏi thu nhập chịu thuế

Nghị định mới quy định không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN đối với các khoản trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, nếu doanh nghiệp có quy định tại quy chế tài chính, quy chế nội bộ, hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động về mức trợ cấp thôi việc, mất việc cao hơn mức pháp luật quy định thì phần chi trả thực tế cao hơn này cũng không tính vào thu nhập chịu thuế theo nội dung Nghị định.

Bên cạnh đó, khoản bồi dưỡng bằng hiện vật đối với ngành, nghề hoặc công việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm cũng được bổ sung vào nhóm phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Thêm quyền lợi liên quan đến nhà ở và bảo hiểm

Một điểm mới khác liên quan đến nhà ở do người sử dụng lao động xây cho người lao động. Theo Nghị định 253, lợi ích từ nhà ở do doanh nghiệp xây cho người lao động đang làm việc tại đơn vị, bao gồm cả tiền điện, nước và dịch vụ kèm theo nếu có, không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN.

Trong khi đó, nếu doanh nghiệp trả thay tiền thuê nhà, điện, nước và dịch vụ đi kèm, khoản này được tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả thay nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị, chưa bao gồm các khoản tiền nhà, điện, nước và dịch vụ này.

Về bảo hiểm, người nộp thuế được trừ các khoản đóng bảo hiểm theo quy định khi xác định thu nhập tính thuế. Đáng chú ý, tổng mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ được trừ tối đa 3 triệu đồng/tháng, bao gồm cả phần do người sử dụng lao động đóng và phần người lao động tự đóng nếu có. Mức này tăng từ 1 triệu đồng/tháng/người trước đây.

Ngoài ra, tiền thù lao từ cung cấp dịch vụ của cá nhân không đăng ký kinh doanh, không đăng ký thuế cho hoạt động kinh doanh được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thời hạn đăng ký người phụ thuộc cùng hồ sơ chứng minh cũng được quy định là trước ngày 31/12 của năm tính thuế, và được áp dụng ổn định cho các năm sau nếu không thay đổi.

Đáng lưu ý, khoản thưởng từ các cuộc thi, sự kiện do người sử dụng lao động tổ chức cho người lao động được xác định là thu nhập từ tiền lương, tiền công và tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định mới. Các khoản phụ cấp, trợ cấp, sinh hoạt phí do cơ quan Việt Nam ở nước ngoài chi trả cho thành viên cơ quan, phu nhân/phu quân và con đi theo cũng được quy định không tính vào thu nhập chịu thuế trong những trường hợp thuộc phạm vi Nghị định.