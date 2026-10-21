Cơ quan Thuế Israel đề xuất xóa bỏ hoàn toàn tiền mặt

Cơ quan Thuế Israel vừa đề xuất loại bỏ tờ tiền mệnh giá 200 shekel, thậm chí tiến tới xóa bỏ hoàn toàn tiền mặt nhằm chống trốn thuế và tránh phải tăng thuế trên diện rộng, trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng tăng mạnh, có thể lên tới 200 tỷ shekel mỗi năm (66,7 tỷ USD).

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Tư vấn Thuế Israel tổ chức tại thành phố Eilat ngày 19/10, Giám đốc Cơ quan Thuế Israel Shay Aharonovich cho rằng chính phủ tiếp theo có thể buộc phải triển khai các biện pháp tài chính khó khăn ngay từ năm 2027 do áp lực chi tiêu quốc phòng ngày càng lớn.

Ông Aharonovich tái đề xuất rút tờ tiền mệnh giá 200 shekel, hiện là tờ tiền có mệnh giá cao nhất tại Israel, khỏi lưu thông, bất chấp sự phản đối của Ngân hàng trung ương Israel. Theo ông, hạn chế hoặc tiến tới loại bỏ các giao dịch bằng tiền mặt có thể giúp nhà nước tăng nguồn thu thuế hằng năm thêm 20-30 tỷ shekel nhờ giảm các hoạt động kinh tế không khai báo.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ phải loại bỏ một số hình thức thanh toán bằng tiền mặt, vốn đã bị hạn chế trong thời gian gần đây”. Theo người đứng đầu Cơ quan Thuế Israel, các cuộc điều tra của cảnh sát, trong đó có những vụ việc gần đây liên quan đến chính quyền địa phương, cho thấy những vấn đề nghiêm trọng phát sinh từ việc sử dụng tiền mặt.

Ông Aharonovich cho biết Israel cần áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn, từ việc loại bỏ tờ tiền 200 shekel đến khả năng xóa bỏ hoàn toàn tiền mặt trong tương lai. Ông lập luận rằng nếu chấm dứt việc sử dụng tiền mặt, Israel có thể tăng đáng kể nguồn thu ngân sách mà không cần áp thêm thuế đối với phần lớn người dân.

Ông Aharonovich nói: “Nếu ngày mai Israel loại bỏ việc sử dụng tiền mặt, nguồn thu thuế hằng năm có thể tăng thêm 20-30 tỷ shekel, qua đó giúp tránh phải áp dụng những biện pháp gây nhiều khó khăn khác”, đồng thời thừa nhận Ngân hàng trung ương Israel phản đối đề xuất này.

Trong khi đó, áp lực tài chính đối với Israel đang gia tăng do chi tiêu quốc phòng ở mức cao. Khoản chi này có nguy cơ lên tới 200 tỷ shekel mỗi năm, đặt chính phủ nhiệm kỳ tới trước sức ép phải tìm thêm nguồn thu hoặc triển khai các biện pháp điều chỉnh ngân sách.