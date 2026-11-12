Cơ quan thuế hướng dẫn xử lý lỗi đồng bộ dữ liệu người phụ thuộc khi quyết toán thuế trực tuyến

Nguyên nhân hiển thị thiếu dữ liệu và trách nhiệm kê khai

Phản ánh từ người nộp thuế cho thấy khi thực hiện lập hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trên ứng dụng eTax Mobile, hệ thống đôi khi tự động cung cấp dữ liệu gợi ý thiếu số lượng người phụ thuộc thực tế. Việc tin tưởng dữ liệu gợi ý và nộp hồ sơ trực tuyến có thể dẫn đến việc bị cơ quan thuế từ chối với lý do kê khai không đúng hoặc thiếu người giảm trừ.

Giải đáp vấn đề này, Chi cục Thuế Thương mại điện tử thuộc Cục Thuế căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành. Theo khoản 1 Điều 37 Luật Quản lý thuế số 2025, người nộp thuế có quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế và tra cứu thông tin điện tử đã gửi lên hệ thống. Bên cạnh đó, theo khoản 1 Điều 6 Thông tư số 89/2026/TT-BTC, người nộp thuế vẫn giữ trách nhiệm cao nhất là phải kê khai chính xác, trung thực và đầy đủ các nội dung trong hồ sơ thuế theo đúng quy định.

Giải pháp kỹ thuật khắc phục lỗi đồng bộ hệ thống

Qua kiểm tra thực tế trên hệ thống dữ liệu của ngành Thuế, cơ quan quản lý xác định người nộp thuế thực tế có đủ số lượng người phụ thuộc hợp lệ đã đăng ký trước đó. Lỗi hiển thị thiếu sót xuất phát từ khâu tự động đồng bộ dữ liệu của ứng dụng, không do người nộp thuế chủ động thay đổi hay nhập sai.

Để hỗ trợ người nộp thuế khắc phục dứt điểm tình trạng trên và hoàn tất việc nộp hồ sơ bổ sung, Chi cục Thuế Thương mại điện tử đưa ra khuyến nghị cụ thể. Người nộp thuế cần truy cập trực tiếp vào Cổng dịch vụ công của cơ quan thuế qua đường link chính thức tại địa chỉ https://dichvucong.gdt.gov.vn.

Cơ quan thuế lưu ý người nộp thuế nên sử dụng máy tính để thao tác thay vì dùng điện thoại và tuyệt đối không sử dụng chức năng tạo tờ khai gợi ý của hệ thống. Việc tự lập tờ khai và nhập chuẩn xác số liệu thực tế sẽ giúp tránh lặp lại lỗi tự động đồng bộ thiếu dữ liệu, đảm bảo hồ sơ quyết toán thuế được xử lý nhanh chóng và chính xác.