Cơ quan thẩm tra dự án luật phải thể hiện rõ chính kiến, lập luận

Chiều 1/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 7, phiên họp thường kỳ tháng 10 và cũng là phiên họp cuối cùng để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 38 luật cùng nhiều nghị quyết quan trọng, trong đó có khoảng 7 nghị quyết quy phạm pháp luật.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 5 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật, 2 nội dung về vấn đề quan trọng trình Quốc hội; các báo cáo của Chính phủ về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương; các báo cáo về công tác dân nguyện và rà soát lần cuối công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng dự phòng thời gian xem xét các nội dung khác đề xuất đưa vào Chương trình Kỳ họp nếu các cơ quan kịp chuẩn bị hồ sơ và bảo đảm chất lượng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Kỳ họp thứ 2 khai mạc sớm hơn thông lệ, trong khi khối lượng công tác lập pháp rất lớn. Vì vậy, phiên họp tháng 10 được tổ chức sớm nhằm tạo thêm thời gian để các cơ quan hoàn thiện hồ sơ trước khi trình Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, nâng cao chất lượng từng nội dung trình Quốc hội.

Các dự án được đưa ra thảo luận tại phiên họp có phạm vi điều chỉnh rộng, liên quan chặt chẽ đến môi trường đầu tư, kinh doanh, quản lý và sử dụng nguồn lực của đất nước. Trong đó, 4/5 dự án luật đã được Quốc hội cho ý kiến về định hướng tại kỳ họp trước. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là những luật có ý nghĩa nền tảng đối với nền kinh tế và công tác xây dựng pháp luật. Vì vậy, các cơ quan cần tập trung làm rõ những vấn đề cốt yếu, “đặt chất lượng, tính khả thi và yêu cầu phát triển lên hàng đầu”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đặc biệt đề cập dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đây là dự án luật đang được người dân, doanh nghiệp và lãnh đạo các cấp đặc biệt quan tâm; Chính phủ cũng đã nhiều lần tổ chức làm việc để hoàn thiện dự án luật. “Luật Đất đai phải làm thật chặt chẽ, thật kỹ”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh và dẫn lại thực tế quá trình sửa đổi Luật Đất đai năm 2024 phải trải qua nhiều kỳ họp mới có thể thông qua.

Theo Chủ tịch Quốc hội, việc hoàn thiện để thông qua Luật Đất đai tại kỳ họp tới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trong số 38 luật dự kiến được thông qua, luật nào cũng quan trọng, nhưng Luật Đất đai có phạm vi tác động đặc biệt rộng lớn, liên quan toàn bộ nền kinh tế và trực tiếp đến đời sống người dân.

Từ yêu cầu khắc phục tình trạng thực thi pháp luật còn là khâu yếu, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, ngay từ khâu xây dựng pháp luật phải tính kỹ. Cơ quan thẩm tra phải thể hiện rõ chính kiến, lập luận, phương án xử lý; phân định rõ dự án nào đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua và dự án nào chưa đủ điều kiện, cần tiếp tục hoàn thiện.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Trong bối cảnh thời gian chuẩn bị kỳ họp rất gấp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải chủ động, linh hoạt hơn trong tổ chức thẩm tra. Hồ sơ gửi đến đâu phải khẩn trương nghiên cứu, thẩm tra đến đó. Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ chủ động bố trí thời gian, sẵn sàng tổ chức họp khi có tài liệu, kể cả ngoài giờ, thứ Bảy, Chủ nhật, với yêu cầu không để chậm một khâu làm ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, phải chủ động xử lý ngay những vấn đề cần thiết trước kỳ họp, không để dồn việc vào những ngày cuối. Kỳ họp thứ 2 dự kiến diễn ra trong khoảng một tháng, với khối lượng công việc rất lớn. Vì vậy, các cơ quan phải tận dụng tối đa thời gian, chủ động chuẩn bị từ sớm. Sau Hội nghị Trung ương 4, các cơ quan cần khẩn trương rà soát những chủ trương, định hướng mới cần thể chế hóa để đề xuất nhiệm vụ lập pháp và chủ động nghiên cứu, chuẩn bị, không để tình trạng gần cuối kỳ họp mới gửi hồ sơ sang Quốc hội.

Các đại biểu tham dự phiên họp.

Đối với những nội dung liên quan đến nhiều cơ quan, nhiều lĩnh vực, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu, phải thống nhất thông tin, cách tiếp cận và phương án xử lý trước khi trình Quốc hội. Những vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau phải được nhận diện, dự liệu sớm, chuẩn bị đầy đủ căn cứ, thông tin và phương án giải trình thuyết phục.

Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan cũng được yêu cầu không chỉ theo dõi phần việc của cơ quan mình mà phải chủ động nắm những nội dung khác liên quan đến lĩnh vực phụ trách, kịp thời phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức kỳ họp…