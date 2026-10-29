Cơ quan Tài chính Bỉ bị tấn công mạng, an ninh mạng châu Âu đối mặt nhiều thách thức

Ngày 28/10, Cơ quan Tài chính Liên bang Bỉ bị tấn công mạng, khiến hàng loạt dịch vụ trực tuyến bị gián đoạn. Ảnh: Shutterstock

Ngày 28/10, Cơ quan Tài chính Liên bang Bỉ (FPS Finance) thông báo hệ thống công nghệ thông tin của cơ quan đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công mạng, khiến nhiều dịch vụ công trực tuyến bị gián đoạn.

Theo EuroNews, cổng thông tin MyMinfin, nền tảng cho phép người dân và doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế và quản lý hồ sơ tài chính, đã tạm thời ngừng hoạt động. Một số dịch vụ trực tuyến khác cũng bị đình chỉ nhằm bảo đảm an toàn hệ thống trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, đánh giá mức độ ảnh hưởng và triển khai các biện pháp khắc phục.

Nhà chức trách Bỉ khẳng định đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận dấu hiệu nào cho thấy dữ liệu cá nhân của người dùng bị rò rỉ hoặc bị xâm phạm. Tuy nhiên, công tác điều tra vẫn đang được tiến hành để xác định phạm vi và mức độ thiệt hại do vụ tấn công gây ra.

Sự cố tại Bỉ diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Âu đang phải đối mặt với nguy cơ mất an ninh mạng ngày càng nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 27/10, Cơ quan An ninh Quốc gia Na Uy (NSM) cảnh báo rằng số vụ tấn công mạng nhằm vào các doanh nghiệp và cơ quan chính phủ của Na Uy đã tăng gấp ba lần trong 6 tháng qua.

Giám đốc NSM Arne Christian Haugstøyl nhấn mạnh đây là lần đầu tiên cơ quan này công khai đánh giá mức độ gia tăng của các cuộc tấn công mạng, đồng thời cho rằng việc đưa ra cảnh báo là hết sức cần thiết nhằm nâng cao khả năng phòng vệ và ứng phó của các tổ chức tại Na Uy.

Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Na Uy (NSM), Arne Christian Haugstøyl, yêu cầu chính phủ Na Uy khẩn trương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh mạng.

"Trước đây, NSM không công khai những thông tin này. Chúng tôi quyết định công khai thông tin vào thời điểm hiện tại bởi việc tăng cường năng lực chống chịu cũng như khả năng ứng phó với các cuộc tấn công mạng của các tổ chức Na Uy là điều vô cùng cấp thiết", ông Haugstøyl cho biết.

Trong khi đó, Italia cũng ghi nhận một vụ tấn công mạng nhằm vào trang web của Bộ Ngoại giao nước này cách đây vài tuần. Các đối tượng đã sử dụng hình thức gửi lượng lớn yêu cầu truy cập giả mạo nhằm làm quá tải hệ thống, khiến trang web có nguy cơ bị tê liệt.

Tuy nhiên, nhờ các biện pháp ứng phó kịp thời, cuộc tấn công đã được kiểm soát và không gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hoạt động của cơ quan này.

Các sự cố liên tiếp tại Bỉ, Na Uy và Italia cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với công tác bảo đảm an ninh mạng tại châu Âu, đặc biệt khi các cơ quan chính phủ và dịch vụ công đang đẩy mạnh chuyển đổi số. Việc tăng cường năng lực phòng vệ, bảo vệ dữ liệu và duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thông tin thiết yếu đang trở thành yêu cầu cấp bách đối với các quốc gia trong khu vực.