Cơ quan quản lý ra 'tối hậu thư' tiến độ trạm dừng nghỉ cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn

Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát (Nhà đầu tư), Công ty TNHH trạm dừng nghỉ FUTA (DNDA) tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công trạm dừng nghỉ Km35+500 thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, bảo đảm hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 31/12/2026 theo thời gian gia hạn đã được chấp thuận.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, trạm dừng nghỉ Hoài Nhơn - Quy Nhơn đã cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công. Do đó, Cục đề nghị nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hạng mục, bảo đảm đáp ứng thời hạn đã được gia hạn.

Tuy nhiên, tiến độ thực hiện các công trình còn lại, gồm hạ tầng kỹ thuật, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, nhà dịch vụ và các công trình phụ trợ khác, vẫn rất chậm.

Cao tốc Hoài Nhơn- Quy Nhơn khai thác từ 29/4/2026

Mặc dù Cục Đường bộ Việt Nam đã nhiều lần tổ chức họp, làm việc với lãnh đạo nhà đầu tư và ban hành các văn bản đôn đốc, cảnh báo tiến độ, tình hình thi công vẫn chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngày 2/10/2026, nhà đầu tư đã khởi công gói thầu xây dựng các hạng mục hạ tầng và công trình phụ trợ. Tuy nhiên, theo Cục Đường bộ Việt Nam, nhà đầu tư vẫn chưa triển khai thi công thực tế tại hiện trường.

Trước tình hình này, Cục Đường bộ Việt Nam tiếp tục cảnh báo về nguy cơ chậm tiến độ, đồng thời đề nghị Liên danh Futabuslines - Thành Hiệp Phát và Công ty TNHH Trạm dừng nghỉ FUTA khẩn trương đẩy nhanh thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ theo hợp đồng và thời gian gia hạn, trước ngày 31/12/2026.

Cục Đường bộ Việt Nam cũng nêu rõ, nếu hết thời hạn gia hạn được chấp thuận mà nhà đầu tư chưa hoàn thành toàn bộ trạm dừng nghỉ, Cục sẽ xem xét xử lý vi phạm của nhà đầu tư (nếu có).

Việc xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh thời gian đầu tư xây dựng chỉ được thực hiện trên cơ sở chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Xây dựng; sự nỗ lực, cố gắng và tiến độ thực tế đạt được của nhà đầu tư; cùng các yếu tố khách quan ảnh hưởng đến tiến độ thi công.