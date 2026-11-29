Theo báo The Guardian của Anh, sự cố được phát hiện từ ngày 27-11, sau khi cơ quan này ghi nhận hoạt động bất thường và quyết định vô hiệu hóa một số hệ thống để bảo đảm an toàn.

Vụ việc ảnh hưởng đến các dịch vụ tra cứu lương hưu nhà nước, đăng ký trợ cấp khuyết tật và yêu cầu trợ cấp phổ quát (Universal Credit). DWP cho biết đang phối hợp với Trung tâm An ninh mạng quốc gia Anh (NCSC) và Trung tâm Điều phối an ninh mạng Chính phủ để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Cơ quan này khẳng định chưa có bằng chứng cho thấy thông tin cá nhân bị xâm phạm; các khoản chi trả lương hưu và trợ cấp định kỳ vẫn được thực hiện bình thường. DWP hiện đã khôi phục hệ thống nội bộ, tuy nhiên cổng thông tin dành cho công chúng vẫn chưa hoạt động trở lại.