Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân lưu ý mưa dông dịp Trung thu

Chiều ngày 23/9, bà Phạm Thị Phương Chi, dự báo viên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện mưa lớn đang tiếp tục diễn ra tại khu vực miền Nam. Trong đêm nay và ngày 24/9, mưa lớn tiếp tục xuất hiện tại nhiều khu vực.

Cụ thể, mưa lớn xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Lâm Đồng và Nam Bộ. Lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Nhiều khu vực có mưa dông dịp Trung thu. Ảnh: PV

Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có khả năng xuất hiện mưa lớn hơn, cục bộ có nơi trên 250mm.

Từ đêm 24/9, mưa lớn có xu hướng giảm dần trên nhiều khu vực. Đến ngày 25/9, đúng dịp Trung thu, vùng mưa lớn tiếp tục thu hẹp và tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, Lâm Đồng và Nam Bộ.

Tại các khu vực này, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến Huế, lượng mưa có thể cao hơn, cục bộ có nơi trên 200mm.

Các khu vực khác chủ yếu xuất hiện mưa dông cục bộ. Đáng lưu ý, tại khu vực Tây Nguyên trong ngày Trung thu vẫn có khả năng xảy ra mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Về thời tiết tại hai thành phố lớn trong ngày 25/9, tại Hà Nội, thời tiết ít mưa, nhiệt độ dao động 30-32 độ C, trời có nắng gián đoạn. Tại TPHCM, dự báo có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ dao động 27-29 độ C.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia khuyến cáo người dân tại các khu vực có mưa lớn cần chủ động đề phòng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có địa hình dốc...