Cơ quan giám sát tài chính Đức can thiệp để bảo vệ 50.000 nhà đầu tư

Biểu tượng của Deutsche Finance Holding AG. Ảnh: Bloomberg

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang Đức (BaFin) đã mở rộng mạnh quyền hạn của đặc phái viên tại Deutsche Finance Investment GmbH (DFI), đồng thời đưa người này vào vị trí giám đốc điều hành, trong một bước can thiệp hiếm thấy nhằm bảo vệ khoảng 50.000 nhà đầu tư cá nhân đang nắm vốn tại các quỹ của công ty.

Theo thông báo ngày 9/11 của BaFin, biện pháp mới nhằm bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư và hoạt động quản lý đúng quy định tại toàn bộ các quỹ thuộc DFI.

DFI là công ty quản lý vốn đầu tư thuộc Tập đoàn Deutsche Finance có trụ sở tại Munich, hiện quản lý 24 quỹ đầu tư dành cho công chúng, với tổng số vốn khoảng 1,5 tỷ euro của khoảng 50.000 nhà đầu tư cá nhân.

BaFin đã cử đặc phái viên Mahmoud Hawari tới DFI từ tháng 6/2026 sau khi phát sinh vấn đề liên quan tới việc cung cấp thông tin và tài liệu cho cơ quan giám sát. Khi đó, BaFin cho biết muốn tự đánh giá liệu hoạt động quản lý các quỹ đầu tư đóng dành cho công chúng có được thực hiện đúng quy định hay không.

DFI từng giải thích rằng bất đồng chủ yếu liên quan tới phạm vi thông tin cần cung cấp đối với một số vấn đề cụ thể và cam kết hợp tác toàn diện với cơ quan quản lý. Tuy nhiên, sau nhiều tháng kiểm tra, BaFin quyết định mở rộng đáng kể quyền hạn của đặc phái viên. Theo cơ quan này, quyết định được đưa ra dựa trên những phát hiện thu được từ quá trình giám sát cùng kết quả của các cuộc xác minh và kiểm tra bổ sung.

Biện pháp mới không giới hạn thời gian và sẽ duy trì cho tới khi BaFin có quyết định thu hồi. Theo DFI, ông Mahmoud Hawari hiện trực tiếp phụ trách các lĩnh vực trọng yếu gồm quản lý danh mục đầu tư, kiểm toán nội bộ, công nghệ thông tin và an toàn thông tin. Ông phối hợp với Christian Keymer, người từ đầu tháng 9/2026 đảm nhiệm các lĩnh vực quản trị quỹ, tài chính và nhân sự.

Đáng chú ý, đây là bước leo thang rõ rệt so với tình trạng hồi tháng 9. Khi đó, Deutsche Finance còn khẳng định đặc phái viên của BaFin chỉ có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin liên quan tới năm khoản đầu tư bất động sản và không có quyền quyết định, phê duyệt hay thay thế ban lãnh đạo.

Sau quyết định mới, đặc phái viên không chỉ giám sát mà còn có quyền trực tiếp thực hiện các biện pháp liên quan tới tài sản của các quỹ và bảo đảm hoạt động kinh doanh tuân thủ quy định. Theo BaFin, quyền hạn này bao gồm hoàn thành những báo cáo thường niên còn tồn đọng và thực hiện các yêu cầu đòi quyền lợi có thể phát sinh đối với các bên thứ ba.

Một trong những vấn đề lớn nhất hiện nay là tình trạng chậm công bố báo cáo tài chính. Đối với phần lớn các quỹ thuộc Deutsche Finance, số liệu mới nhất công khai hiện mới dừng ở năm 2023, khiến nhà đầu tư khó đánh giá tình hình tài chính thực tế.

Cấu trúc đầu tư nhiều tầng và phức tạp cũng khiến việc xác định dòng tiền của từng quỹ trở nên khó khăn. Ngay cả từ những báo cáo tài chính đã công bố, không phải lúc nào nhà đầu tư bên ngoài cũng có thể xác định rõ tiền cuối cùng được đầu tư vào những bất động sản cụ thể nào.

Trong bối cảnh đó, việc BaFin đưa đặc phái viên vào ban lãnh đạo cho thấy cơ quan giám sát không còn chỉ tập trung vào yêu cầu minh bạch thông tin, mà đã chuyển sang trực tiếp can thiệp vào hoạt động điều hành và quản trị tài sản của doanh nghiệp.

Áp lực đối với Deutsche Finance còn gia tăng sau khi Viện Công tố Munich tuần trước tiến hành khám xét các cơ sở kinh doanh của tập đoàn trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan tới nghi vấn tham nhũng. Vụ điều tra có liên quan tới các khoản đầu tư bất động sản tại Mỹ do Deutsche Finance thực hiện cùng Cơ quan Hưu trí bang Bayern (BVK). Những khoản đầu tư này đã phát sinh thua lỗ lớn. BVK hiện dự kiến phải ghi giảm giá trị tài sản lên tới 853 triệu euro trong tổng số khoảng 1,6 tỷ euro vốn đầu tư, tương đương hơn một nửa giá trị ban đầu.

Ông Hawari cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản và thị trường vốn đang gặp nhiều thách thức, bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư tại các quỹ dành cho công chúng sẽ là ưu tiên hàng đầu.

Việc BaFin mở rộng quyền hạn của đặc phái viên cho thấy mức độ quan ngại của cơ quan giám sát đối với tình hình tại DFI đã tăng đáng kể. Trọng tâm trong thời gian tới sẽ là khôi phục tính minh bạch của các quỹ, hoàn tất những báo cáo tài chính bị chậm, đánh giá tình trạng tài sản thực tế và xác định liệu có thể thu hồi thêm các khoản tiền từ bên thứ ba để hạn chế thiệt hại cho nhà đầu tư hay không.