Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo về việc kết thúc điều tra vụ án

Quyết định truy nã đối với bị can Phạm Hoàng Hùng (ảnh CQĐT VKSND tối cao cung cấp).

Cơ quan điều tra VKSND tối cao vừa ra thông báo kết thúc điều tra vụ án hình sự “Tham ô tài sản”, theo khoản 4 Điều 353 Bộ luật hình sự, xảy ra tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ (trước sáp nhập); ban hành Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 61/BKL-VKSTC-C1(P6), ngày 10/11/2026, đối với bị can Phạm Hoàng Hùng, khi phạm tội là Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ.

Bị can Phạm Hoàng Hùng (SN: 10/11/1980, Số CCCD: 095080000021, cấp ngày 29/3/2016; nơi cấp: Bộ Công an; nơi đăng ký thường trú: Ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, Thành phố Hồ Chí Minh (trước sát nhập là: Tổ 4, ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh) hiện đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 03/QĐTN-VKSTC-C1(P10) ngày 06/02/2023 của Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Để việc phục vụ công tác điều tra, truy tố và xét xử vắng mặt đối với bị can Phạm Hoàng Hùng, Cơ quan điều tra VKSND tối cao thông báo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết và phối hợp theo quy định của pháp luật.