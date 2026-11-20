Thông tin từ Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: Khoảng 23h10 ngày 19/11, tại Km 36+600 quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bắc Phù, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa ba ô tô đầu kéo. Cú va chạm mạnh khiến cả ba phương tiện bốc cháy dữ dội.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo BKS 34C-031.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 34R-025.xx, do tài xế Nguyễn Đức H (SN 1980, trú tại TP Hải Phòng) điều khiển, lưu thông theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến địa điểm trên, phương tiện này xảy ra va chạm với xe đầu kéo BKS 98H-024.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98RM-010.xx, do tài xế Sầm Văn T (SN 1979, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm, xe đầu kéo BKS 34C-031.xx tiếp tục lao sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe đầu kéo BKS 98H-077.xx, kéo theo sơ-mi rơ-moóc BKS 98R-024.xx, do tài xế Ngô Trung H (SN 1988, trú tại tỉnh Cao Bằng) điều khiển. Trên phương tiện này còn có anh Hoàng Thanh T (SN 1994, cùng trú tại Cao Bằng).

Vụ tai nạn khiến một xe đầu kéo bốc cháy sau đó ngọn lửa đã lan rộng khiến cả ba xe đầu kéo cùng bốc cháy dữ dội. Tài xế Ngô Trung H và anh Hoàng Thanh T bị thương nhẹ. Các phương tiện đều hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Trạm CSGT Tùng Diễn Phòng CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4 và Công an xã Nhân Lý tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ để phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng xác định ba tài xế đều không vi phạm nồng độ cồn. Tuy nhiên, hai tài xế Sầm Văn T và Ngô Trung H có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy.

Được biết cả ba phương tiện đều hoạt động kinh doanh vận tải, trong đó, xe đầu kéo BKS 34C-031.xx và 98H-077.xx có chở hàng hóa.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lạng Sơn giải quyết theo thẩm quyền.