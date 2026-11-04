Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra hành vi của hơn 1.400 đối tượng trong bộ máy của Phó Đức Nam

Ngày 4/11, phiên tòa xét xử bị cáo Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra với phần tranh luận.

Quá trình phát biểu luận tội các bị cáo, đại diện VKS cho biết, trong vụ án này, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2, như hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy của Phó Đức Nam, hành vi của các cổng thanh toán trung gian (bigpay, apotapay, Cpay…); hành vi có dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và Ngô Thị Thêu khi đứng tên nhiều tài sản có giá trị lớn khác nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra và nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bên cạnh đó, VKS còn kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

VKS kiến nghị Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng Thương mại cổ phần trong việc rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các Công ty trách nhiệm hữu hạn. Thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Bên cạnh đó, VKS cũng kiến nghị nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Đồng thời, VKS kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, Nghị định của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân; Nghị định của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử; xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, “khẩn cấp” truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.