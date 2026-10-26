Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II thông báo tìm bị hại trong vụ án lừa đảo

Theo thông tin từ Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, vụ án được khởi tố ngày 19-9-2026 theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 08/QĐ-KTVA.

Đối tượng Lâm Trường Giang. Ảnh: Tổng Cục II cung cấp

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024 đến tháng 9-2026, Lâm Trường Giang (sinh năm 1993, trú tại khu vực Trường Hòa, phường Phước Thới, TP Cần Thơ) đã giả danh cán bộ Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, đưa ra thông tin gian dối nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của bị can và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của những người liên quan, Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II đề nghị những người là bị hại trong vụ án chủ động liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

Người bị hại có thể trực tiếp đến trụ sở Cơ quan Điều tra hình sự Tổng cục II, Bộ Quốc phòng, tại số 256 đường Mỹ Đình, phường Từ Liêm, TP Hà Nội hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Duy Trường qua số điện thoại 0344.855.772 để cung cấp thông tin.

Cơ quan điều tra đề nghị những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, góp phần phục vụ quá trình điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.