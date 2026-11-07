Cơ quan công tố Paraguay phát lệnh bắt giữ cựu tổng thống vừa bị phế truất

Theo BBC, cơ quan công tố Paraguay ngày 6/11 đã phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Santiago Pena sau khi ông này vướng vào cuộc điều tra hình sự liên quan đến sự sụp đổ của ngân hàng Ueno.

Trước đó, Thượng viện Paraguay đã bỏ phiếu phế truất ông Pena, bất chấp việc nhà lãnh đạo này đã đệ đơn từ chức ngày 5/11. Quyết định phế truất của Thượng viện cũng đồng nghĩa với việc ông Pena mất quyền miễn trừ pháp lý. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Phó Tổng thống Pedro Alliana đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống để tiếp quản việc điều hành đất nước.

Theo cơ quan công tố, ông Pena bị cáo buộc xung đột lợi ích, can thiệp hoạt động giám sát ngân hàng, sử dụng sai mục đích quỹ hưu trí và tham gia che giấu những sai phạm liên quan đến ngân hàng Ueno.

Cựu Tổng thống Paraguay Santiago Pena. Ảnh: Bloomberg

Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc Ngân hàng Trung ương Paraguay can thiệp vào hoạt động của ngân hàng Ueno vào ngày 3/11, sau khi phát hiện ngân hàng này vi phạm các giới hạn cho vay đối với những doanh nghiệp có liên quan. Việc ngân hàng bị can thiệp và tiến hành thủ tục xử lý, giải thể đã khiến tiền gửi của hàng triệu khách hàng bị đóng băng.

Dưới thời ông Pena, ngân hàng Ueno đã trở thành một trong những tổ chức cho vay lớn nhất Paraguay, phục vụ gần 3 triệu khách hàng trên tổng số khoảng 6,5 triệu dân nước này. Ngoài ra, ngân hàng này cũng quản lý khoảng 850 triệu USD ngân sách công, bao gồm những khoản liên quan đến các tổ chức nhà nước và quỹ hưu trí.

Vụ bê bối trên xảy ra trong bối cảnh Paraguay đang nỗ lực xây dựng vị thế trung tâm tài chính khu vực, dựa trên lợi thế từ việc được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới nâng xếp hạng lên mức đầu tư trong những năm gần đây. Theo giới quan sát, việc một ngân hàng có liên hệ với tổng thống nhận được nguồn tiền công lớn, sau đó rơi vào khủng hoảng và bị cơ quan quản lý can thiệp, đã làm dấy lên những nghi vấn về xung đột lợi ích và trách nhiệm giám sát của cơ quan nhà nước Paraguay.