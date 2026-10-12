Cơ quan Công an làm việc với người đàn ông tát tài xế

Đoạn video phản ánh vụ việc một người đàn ông đi xe máy đã tát, véo mũi tài xế lái xe ô tô tại khu vực đường Dương Đức Hiền, xã Thuận An, Hà Nội, thu hút sự quan tâm của dư luận mấy ngày qua.

Theo nội dung clip, khoảng 8h35 ngày 11-10, người đàn ông trung niên điều khiển xe máy (biển kiểm soát 29N1-068.xx), không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ chặn đầu chiếc ô tô đang lưu thông trên đường.

Người đàn ông có hành vi véo mũi, tát tài xế ô tô. Ảnh cắt từ clip

Ngay khi tiếp cận phương tiện, người này có thái độ hung hãn. Khi tài xế hạ kính xe, kẻ này liên tục văng tục, lăng mạ và thừa nhận bản thân đã uống rượu. Không chỉ dừng lại ở việc chửi bới, người đàn ông này còn thò tay qua cửa kính, liên tiếp tấn công tài xế bằng các hành vi như véo mũi, vung tay tát vào mặt nạn nhân và lớn tiếng chửi bới.

Ngày 12-10, Công an xã Thuận An, thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Thuận An đã khẩn trương xác minh, làm việc với ông L.X.H (sinh năm 1972, trú tại xã Thuận An) để làm rõ vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, do cho rằng bị ô tô phía sau chèn ép khi xin đường chuyển hướng, ông H. đã vượt lên, dừng xe trước đầu ô tô và xảy ra lời qua tiếng lại với tài xế. Ông H. thừa nhận, đã dùng tay bóp mũi và tát người điều khiển ô tô.

Công an xã Thuận An đang xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.