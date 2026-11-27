Từ những vụ việc đáng tiếc...

Vụ nổ gas nghiêm trọng nhất xảy ra gần đây là sáng 24-11, tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Hà Nội, khiến 7 người tử vong, 9 người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an thành phố Hà Nội, thời điểm xảy ra sự việc, căn nhà đang được cải tạo, sửa chữa để làm quán ăn. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khí gas rò rỉ, kết hợp với oxy trong không khí và gặp nguồn nhiệt thích hợp, gây cháy nổ hỗn hợp khí.

Trước đó, vụ nổ do khí gas tại cửa hàng kinh doanh trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh ngày 13-11 làm 3 người tử vong, 9 người bị thương và nhiều căn nhà đổ sập.

Những sự cố trên một lần nữa cho thấy, sử dụng gas không đúng cách hoặc lơ là khâu kiểm tra có thể đặt nhiều người vào tình huống nguy hiểm.

Cán bộ Đội CC và CNCH khu vực số 11 phối hợp kiểm tra, hướng dẫn duy trì hệ thống và các điều kiện bảo đảm an toàn PCCC tại Trường Mầm non Mai Dịch. Ảnh: Công an thành phố Hà Nội

Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), các nguyên nhân thường gặp dẫn đến sự cố gas trong gia đình gồm lắp đặt không đúng kỹ thuật, khớp nối giữa dây dẫn với van bình và bếp không chặt, dây dẫn bị hư hỏng, thiết bị không bảo đảm chất lượng hoặc người sử dụng bất cẩn trong quá trình đun nấu.

Có thể thấy, hiện nay nhu cầu sử dụng gas (khí đốt hóa lỏng) ngày càng nhiều nên tình hình cháy, nổ liên quan đến gas có chiều hướng gia tăng. Tuy nhiên phần lớn người dân chưa được phổ biến kiến thức về các biện pháp bảo quản, sử dụng khí gas nên tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ cao.

... đến cảnh báo sử dụng gas an toàn

Sau các sự việc đáng tiếc trên, để đảm bảo an toàn về PCCC, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ gas gây ra, khuyến cáo chủ cửa hàng kinh doanh gas, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thực hiện một số nội dung sau:

Đối với cửa hàng kinh doanh gas, cần thực hiện đầy đủ điều kiện kinh doanh LPG. Chỉ kinh doanh các chai chứa gas có nguồn gốc hợp pháp, bảo đảm chất lượng; sắp xếp, bảo quản bình gas theo đúng quy định và hướng dẫn chuyên ngành, phân khu vực bảo quản, tồn chứa từng loại chai chứa đầy gas, đã sử dụng, bảo đảm thông thoáng, chống đổ và cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt.

Trang bị đầy đủ các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH theo quy định, niêm yết biển “cấm lửa”, “cấm hút thuốc”, nội quy, tiêu lệnh PCCC ở nơi dễ thấy, dễ đọc; chủ cửa hàng phải thực hiện và duy trì các điều kiện an toàn về PCCC đối với cơ sở, thường xuyên tự kiểm tra về PCCC thường xuyên, định kỳ trong suốt quá trình hoạt động. Nhân viên cửa hàng phải nắm được những kiến thức cơ bản về LPG, được huấn luyện, kiểm tra, cấp chứng nhận huấn luyện về PCCC và CNCH. Thường xuyên kiểm tra khu vực tồn chứa, thiết bị, phương tiện và điều kiện an toàn; tổ chức phổ biến, thực tập phương án xử lý sự cố theo quy định.

Chủ động trang bị, lắp đặt thiết bị phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí gas tại khu vực tồn chứa, bảo quản bình gas và các vị trí có nguy cơ rò rỉ khí gas; bảo đảm chủng loại thiết bị, vị trí lắp đặt phù hợp với quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng và hướng dẫn của nhà sản xuất. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng để thiết bị hoạt động ổn định, kịp thời phát hiện, cảnh báo sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Hệ thống điện trong cửa hàng phải có thiết bị bảo vệ đặt trong hộp kín. Thiết bị chiếu sáng và công tắc phải đảm bảo phòng nổ. Đặc biệt, không sang chiết, nạp LPG tại địa điểm, bằng phương tiện hoặc thiết bị không được phép; không nạp vào chai không đủ điều kiện, không kiểm định; không kinh doanh bình hư hỏng, rò rỉ, không bảo đảm an toàn.

Đối với nhà ở kết hợp kinh doanh gas, phải bảo đảm các điều kiện kinh doanh LPG và quy định tại Điều 21 Luật PCCC và CNCH năm 2024, tuyệt đối không bố trí chỗ ngủ trong khu vực kinh doanh.

Về sử dụng khí gas, chỉ mua, đổi bình gas của thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện; kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bình. Không sử dụng bình không nguồn gốc xuất sứ rõ ràng, sử dụng nhiều lần hoặc có dấu hiệu bị can thiệp.

Đặt bình gas thẳng đứng, nơi thông thoáng, dễ tiếp cận van khóa; tránh nguồn nhiệt, tia lửa và ánh nắng trực tiếp. Không đặt bình trong hầm, hố hoặc nơi thấp, kín gió; không tự ý đấu nối thêm bình gas.

Dây dẫn phải là loại chuyên dùng, còn tốt, không nứt, gãy, phồng; van, bộ điều áp và đầu nối phải phù hợp, lắp chắc chắn. Khi hư hỏng, cần thay thế; việc lắp đặt, sửa chữa nên do người có chuyên môn thực hiện. Khi sử dụng, kiểm tra khu vực bếp, bật bếp theo hướng dẫn.

Khi không sử dụng, khóa van bình gas trước, sau đó tắt bếp để đốt hết lượng gas còn lại trong dây dẫn; không để bếp hoạt động khi không có người trông coi; không dùng bếp gas để sưởi, hong khô đồ; không để vật dễ cháy sát bếp.

Đối với việc sử dụng gas tại hộ gia đình, bình gas để cách xa bếp gas và các nguồn nhiệt, tia lửa điện (bếp lửa, công tắc, phích cắm điện) tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải đặt cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15 đến 20 cm và xa các vật liệu dễ cháy nổ, tránh gió lùa trực tiếp để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Cơ quan Công an cũng khuyến khích các hộ gia đình lắp đặt thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas tại khu vực đặt bình gas, khu vực bếp và những vị trí có nguy cơ tích tụ khí gas; ưu tiên sử dụng thiết bị có khả năng cảnh báo bằng âm thanh, kết hợp với van tự động ngắt nguồn cấp gas khi phát hiện rò rỉ. Thiết bị phải được lắp đặt đúng vị trí, phù hợp với đặc tính của khí gas và hướng dẫn kỹ thuật của nhà sản xuất.

Đối với việc sử dụng bếp gas tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống, bếp ăn tập thể, cần kiểm tra hệ thống cấp gas, van khóa, bộ điều áp, dây dẫn, mối nối và thiết bị trước khi vận hành; kiểm tra khi kết thúc ca và khóa van tổng khi ngừng hoạt động.

Bố trí bình gas, khu vực chứa gas và đường ống đúng quy định, thông thoáng, có biển cảnh báo; không để hàng hóa che khuất van khóa hoặc cản trở lối thoát nạn. Không tự ý cải tạo, đấu nối, thay đổi số lượng bình, vị trí đặt bình hoặc hệ thống đường ống khi chưa được người có chuyên môn đánh giá, thực hiện.

Trang bị phương tiện, thiết bị chữa cháy phù hợp, bảo đảm hoạt động, đặt nơi dễ thấy, dễ lấy; Rà soát, trang bị, lắp đặt thiết bị phát hiện và cảnh báo rò rỉ khí gas tại khu vực đặt bình gas, cụm bình gas, khu vực sử dụng gas và các vị trí có nguy cơ rò rỉ, tích tụ khí gas theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật áp dụng.

Khuyến khích kết nối thiết bị cảnh báo rò rỉ khí gas với hệ thống van tự động ngắt nguồn cấp gas nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và hạn chế nguy cơ cháy, nổ khi xảy ra sự cố. Chủ động hướng dẫn nhân viên cách báo động, khóa van an toàn, sơ tán và xử lý tình huống ban đầu. Duy trì lối thoát nạn thông thoáng.

Nếu phát hiện mùi gas bất thường, nghe tiếng xì gas hoặc nhận được tín hiệu cảnh báo từ thiết bị phát hiện rò rỉ khí gas, người dân cần bình tĩnh và thực hiện các biện pháp sau: Tuyệt đối không tạo ra nguồn lửa, tia lửa điện (không bật lửa, hút thuốc; không bật hoặc tắt công tắc điện, cầu dao, aptomat, quạt điện, máy hút mùi và các thiết bị điện khác; không cắm, rút phích điện hoặc sử dụng điện thoại trong khu vực nghi có khí gas rò rỉ).

Bình tĩnh cảnh báo mọi người để nhanh chóng di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm đến nơi thoáng khí, cách xa vị trí rò rỉ; cảnh báo, ngăn người không có nhiệm vụ đi vào. Không quay lại cho đến khi được xác định an toàn; sử dụng khăn vải ướt, bịt mũi miệng, di chuyển ra khu vực để bình gas, vặn van khóa cổ bình gas lại để khí gas không tiếp tục rò rỉ ra.

Mở cửa chính, cửa sổ bằng tay để thông gió tự nhiên nếu có thể thực hiện an toàn; không sử dụng quạt điện hoặc các thiết bị điện để thông gió, hút khí gas ra ngoài.

Trường hợp không thể kiểm soát được tình trạng rò rỉ khí gas hoặc có nguy cơ xảy ra cháy, nổ, phải nhanh chóng thoát ra khu vực an toàn, gọi điện báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số điện thoại 114 hoặc qua ứng dụng “Báo cháy 114”; đồng thời liên hệ với đơn vị cung cấp gas, đơn vị kỹ thuật có chuyên môn để được hỗ trợ xử lý.

Bộ Công an cũng khuyến cáo các hộ gia đình, người dân chỉ mua, đổi bình gas tại những thương nhân, cửa hàng đủ điều kiện kinh doanh. Khi nhận bình, cần kiểm tra nhãn hiệu, niêm phong, thông tin đơn vị cung cấp và tình trạng bên ngoài của bình. Tuyệt đối không sử dụng bình gas không rõ nguồn gốc, bình đã hư hỏng hoặc có dấu hiệu rò rỉ.

Cơ quan Công an lưu ý người dân không sử dụng bếp gas để sưởi ấm, hong khô quần áo hoặc đặt các vật liệu dễ cháy gần khu vực bếp. Hộ gia đình, bình gas cần đặt cách xa bếp và các nguồn nhiệt, tia lửa điện tối thiểu 1,5m. Bếp gas phải cách tường hoặc các vật chắn khác ít nhất 15-20cm, đồng thời tránh xa vật liệu dễ cháy, nổ và không đặt tại nơi có gió lùa trực tiếp.