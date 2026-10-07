Cơ quan Công an đang xác minh vụ việc Đại sứ Du lịch Quảng Trị 2021 bị xúc phạm trên mạng xã hội

Bài đăng trên mạng xã hội được cho là xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021. Ảnh chụp màn hình trên mạng xã hội.

Ngày 6-10, Thượng tá Trần Hữu Sơn - Trưởng Công an xã Lao Bảo (Quảng Trị) đã thông tin với cơ quan báo chí về vụ việc trên. Theo đó, Công an xã Lao Bảo đã tiếp nhận đơn trình báo của bà Lại Thị Yến Nhi (24 tuổi, trú xã Lao Bảo) về việc bị đăng tải, chia sẻ thông tin mà bà cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Theo lãnh đạo Công an xã Lao Bảo, đơn do UBND xã chuyển đến, đề nghị xác minh, xử lý hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín. Hiện Công an xã đang kiểm tra, xác minh và xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Được biết, những ngày gần đây, trên mạng xã hội tại Quảng Trị lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm thông tin cho rằng người này chơi pickleball và “lây bệnh hiểm nghèo cho 22 người.”

Trong đơn trình báo gửi đến UBND xã Lao Bảo, bà Lại Thị Yến Nhi (từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021) phản ánh việc một tài khoản Facebook đăng công khai nội dung có những thông tin không đúng và sử dụng cụm từ liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành”, khiến bà cho rằng người đọc có thể nhận biết người được đề cập là mình. Theo bà Yến Nhi, một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và lây bệnh AIDS cho nhiều người. Thông tin sau đó được nhiều người chụp màn hình, chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Lại Thị Yến Nhi khẳng định những thông tin trên là không đúng sự thật và cho rằng nội dung này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, cuộc sống và công việc của mình. Bà cho biết bản thân không chơi pickleball, đã làm việc tại Đà Nẵng khoảng 6 năm và lâu nay không về Đông Hà, Quảng Trị để tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa.

Hiện Công an xã Lao Bảo đang xác minh nội dung đơn trình báo, làm rõ các thông tin liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.