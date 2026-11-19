Từ mâu thuẫn liên quan đến di chúc thừa kế, người mẹ kế đã bỏ tiền thuê một nhóm đối tượng bắt cóc, đầu độc con riêng của chồng. Sau quá trình điều tra, xét xử, Tòa án đã làm rõ vai trò chủ mưu, hành vi phạm tội của từng bị cáo, đưa ra những bản án nghiêm khắc.