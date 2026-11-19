Cơ quan Công an cảnh báo tới người dân thường xuyên sử dụng xác thực khuôn mặt trên điện thoại
Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc xác thực khuôn mặt nhận quà miễn phí để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Đối tượng thường tiếp cận tại nơi công cộng và yêu cầu xác thực sinh trắc học trên thiết bị của chúng. Người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu của người lạ và chỉ xác thực trên ứng dụng ngân hàng chính chủ.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/co-quan-cong-an-canh-bao-toi-nguoi-dan-thuong-xuyen-su-dung-xac-thuc-khuon-mat-tren-dien-thoai-d37582.html