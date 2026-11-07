Cơ quan chức năng yêu cầu khắc phục bất cập tại trang trại lợn Xuân Thiện Thanh Hóa

Người dân muốn trang trại khắc phục triệt để bất cập

Ghi nhận ngày 7/11, tại thôn Thành Phong, xã Minh Sơn, Thanh Hóa, có nhiều hộ dân sống rải rác gần trang trại chăn nuôi lợn thuộc Khu liên hợp sản xuất chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa 1. Tùy vị trí và khung giờ, có thể ngửi thấy mùi hôi phảng phất trong gió. Các hộ dân cho biết, từ khi trang trại đi vào hoạt động năm 2024, họ nhiều lần phản ánh tình trạng mùi hôi, nước thải và tiếng ồn ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp UBND xã Minh Sơn tổ chức kiểm tra, xác minh hai đợt trong tháng 6, 7 và tháng 9/2026 liên quan đến phản ánh của 21 lượt hộ dân.

Tại các buổi làm việc tháng 6 và tháng 7/2026 với hộ ông Bùi Văn Quyền cùng 9 hộ dân thôn Thành Phong, cơ quan chức năng kết luận, tại thời điểm khảo sát ngày 13/7, các vị trí gần chuồng trại chăn nuôi và công trình xử lý chất thải của trang trại, đoàn kiểm tra và người dân thống nhất không có hiện tượng gây mùi khó chịu, nếu Công ty thực hiện tốt như thời điểm khảo sát sẽ không có nguy cơ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Người dân mong muốn doanh nghiệp khắc phục triệt để các bất cập về khoảng cách an toàn, mùi hôi và tiếng ồn.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận khoảng cách từ chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải đến một số nhà dân xung quanh không đảm bảo theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa rà soát các hộ nằm trong phạm vi phải đảm bảo khoảng cách an toàn môi trường; phối hợp chính quyền địa phương thỏa thuận phương án nhận chuyển nhượng đất để di dời các hộ ra khỏi bán kính 400 m hoặc thống nhất phương án phù hợp khác. Trường hợp không đạt được thỏa thuận, doanh nghiệp phải dừng hoạt động chăn nuôi tại các công trình không đảm bảo khoảng cách này. Thời hạn thực hiện được yêu cầu trước ngày 30/8/2026.

Tiếp đó, ngày 3/9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục làm việc với hộ ông Bùi Văn Đăng và 10 hộ dân khác. Các hộ phản ánh khoảng cách từ nhà ở đến khu chăn nuôi không đảm bảo, đồng thời cho rằng mùi hôi và tiếng ồn phát sinh từ trang trại ảnh hưởng đến đời sống.

Sau các cuộc làm việc của Sở Nông nghiệp và Môi trường, người dân tiếp tục ý kiến cho rằng doanh nghiệp chưa chấp hành triệt để yêu cầu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Theo thông báo kết luận ngày 5/10 của Sở Nông nghiệp và Môi trường, kết quả đo đạc cho thấy khoảng cách từ chuồng nuôi đến nhà các hộ dân trên đều dưới 400 m. Trong đó, nhà bà Bùi Thị Độ cách chuồng nuôi khoảng 176 m, ông Bùi Văn Đăng 211 m, ông Bùi Văn Đoàn 230 m, ông Bùi Văn Đức 246 m, các hộ ông Bùi Văn Lý và Bùi Văn Sanh khoảng 250 m. Một số hộ khác có khoảng cách từ 264 m đến 329 m.

Đối với phản ánh về mùi hôi và tiếng ồn, tại thời điểm khảo sát, các thành phần tham gia ghi nhận có hiện tượng mùi nhẹ. Kết quả phân tích mẫu không khí xung quanh cho thấy nồng độ amoniac (NH3) tại các vị trí lấy mẫu vượt 1,41-1,71 lần giới hạn trung bình một giờ theo QCVN 05:2023/BTNMT. Các thông số còn lại nằm trong giới hạn cho phép.

Trong khi đó, kết quả đo tiếng ồn tại các vị trí lấy mẫu ngày 3/9 nằm trong ngưỡng cho phép theo QCVN 26:2025/BNNMT. Theo cơ quan chức năng, kết quả phân tích cho thấy chất lượng không khí tại khu vực lấy mẫu có thời điểm bị ảnh hưởng, phù hợp với phản ánh của người dân về mùi phát sinh từ trang trại.

Căn cứ kết quả kiểm tra, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Xuân Thiện Thanh Hóa về hành vi thải chất thải gây mùi khó chịu, hôi thối vào môi trường, với hình thức cảnh cáo.

Doanh nghiệp được yêu cầu thường xuyên vận hành hệ thống xử lý chất thải, theo dõi lượng điện năng và hóa chất tiêu thụ; cải tạo thiết bị gây tiếng ồn và hạn chế hoạt động vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. Đồng thời, tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương và các hộ dân giải quyết vấn đề khoảng cách an toàn môi trường.

Cơ quan chức năng đã kết luận khoảng cách giữa trang trại lợn đến nhiều hộ dân chưa đảm bảo an toàn theo quy định.

Chưa tìm được giải pháp về khoảng cách an toàn

Sau các đợt kiểm tra, người dân thôn Thành Phong cho biết vấn đề mùi hôi, tiếng ồn và khoảng cách an toàn vẫn chưa được khắc phục triệt để theo các kết luận của Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Anh Bùi Văn Quyền, nhà cách trang trại khoảng 250 m, cho hay, mùi hôi thường xuất hiện rõ vào chiều tối và ban đêm, khiến các thành viên trong gia đình mệt mỏi. Trong khi đó, đại diện hộ ông Bùi Văn Bảo, có nhà cách trang trại khoảng 140 m, cho rằng khoảng cách quá gần khiến gia đình thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi mùi hôi và tiếng ồn.

Các hộ dân mong muốn doanh nghiệp sớm khắc phục triệt để những tồn tại về môi trường, đồng thời thực hiện nghiêm các yêu cầu của cơ quan chức năng về khoảng cách an toàn.

Doanh nghiệp cho rằng đã cố gắng thực hiện các yêu cầu của người dân và cơ quan chức năng để khắc phục các vấn đề môi trường.

Trao đổi với phóng viên ngày 4/11, ông Nguyễn Bá Bình, Trưởng phòng Kinh tế xã Minh Sơn, cho biết, sau các cuộc làm việc, doanh nghiệp đã rà soát, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải, lắp đặt đồng hồ theo dõi điện năng, hóa chất tiêu thụ và camera giám sát hệ thống xử lý khí thải. Xã cũng thành lập tổ giám sát cộng đồng để tiếp nhận phản ánh của người dân.

Tuy nhiên, qua giám sát, địa phương vẫn ghi nhận có thời điểm phát sinh mùi hôi nhẹ, không liên tục; người dân tiếp tục phản ánh tình trạng tiếng ồn.

Về khoảng cách an toàn, xã đã tổ chức đối thoại giữa doanh nghiệp và các hộ dân. Hai phương án được đưa ra là công ty thỏa thuận đền bù, nhận chuyển nhượng đất để các hộ di dời đến nơi ở mới hoặc tiếp tục cải thiện hoạt động chăn nuôi nhằm hạn chế mùi hôi để người dân có thể ở lại. Đến nay, các hộ chưa thống nhất với phương án di dời.

Theo ông Bình, việc xử lý vấn đề này còn gặp khó khăn do dự án có quy mô lớn, việc dừng hoạt động chăn nuôi có thể gây thiệt hại cho doanh nghiệp. Trong khi đó, địa phương cũng chưa có đủ cơ chế pháp lý để thực hiện việc buộc doanh nghiệp dừng hoạt động. Trước mắt, xã sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại, tìm phương án đảm bảo quyền lợi các bên.

Ông Đinh Công Toàn, Phó giám đốc trang trại chăn nuôi lợn Xuân Thiện Thanh Hóa, cho biết, doanh nghiệp đã thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, tăng cường vận hành hệ thống xử lý chất thải, nâng cấp hệ thống xử lý mùi, khí thải chuồng nuôi. Đội ngũ bảo trì cũng thường xuyên vệ sinh, kiểm tra thiết bị; bổ sung chế phẩm vi sinh vào thức ăn chăn nuôi và trồng cây xanh quanh khu vực.

"Chúng tôi không phủ nhận vẫn còn phát sinh mùi, nhưng chỉ là mùi nhẹ và không liên tục. Công ty đang tiếp tục làm việc với các chuyên gia để nghiên cứu phương pháp xử lý triệt để mùi và tiếng ồn", ông Toàn nói.

Về khoảng cách an toàn, đại diện doanh nghiệp cho biết công ty sẵn sàng đàm phán nhận chuyển nhượng đất, đền bù phù hợp để các hộ dân di dời. Tuy nhiên, do người dân chưa đồng thuận, doanh nghiệp cần thêm thời gian thương lượng để tìm tiếng nói chung.