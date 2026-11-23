Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, đối tượng thực hiện vụ trộm là Lê Thanh Hùng (SN 1994, ngụ xã Hiệp Phước, TPHCM).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/9/2026, Hùng điều khiển xe máy Honda Vision, biển số 50AB-099.37 đến cửa hàng kinh doanh đồ điện tử tại số 04 Quang Trung, phường Gò Vấp để mua tai nghe.

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Khi vào bên trong, phát hiện cửa hàng không có người trông coi, Hùng nhìn thấy chiếc điện thoại iPhone 12 Pro của chị Ng.Th.H (chủ cửa hàng) đặt trên bàn nên nảy sinh ý định chiếm đoạt. Hùng lấy chiếc điện thoại rồi nhanh chóng ra ngoài, điều khiển xe máy tẩu thoát.

Đến ngày 16/9/2026, biết Công an đang truy tìm, Hùng đã vứt chiếc điện thoại iPhone 12 Pro tại khu vực trước cổng Khu công nghiệp Hiệp Phước, thuộc xã Hiệp Phước, TPHCM.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM thông báo đến các đơn vị và người dân, nếu phát hiện, đang quản lý, sử dụng hoặc có thông tin liên quan đến chiếc điện thoại iPhone 12 Pro nêu trên, đề nghị liên hệ Công an phường Gò Vấp, địa chỉ số 525/1/8 Quang Trung, phường Gò Vấp, TPHCM.

Người liên hệ gặp Điều tra viên Võ Tuấn Kiệt, số điện thoại 0938.322.177 để cung cấp thông tin và được hướng dẫn giải quyết theo quy định.