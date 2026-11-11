Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội: Khởi tố 'Bình Trọc' về tội cho vay nặng lãi

Bình Trọc là đối tượng có nhiều hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội từ năm 2017 đến nay. Đáng chú ý trang Tiktok của Nguyễn Thái Bình có khoảng 22.000 người theo dõi với nhiều clip xoay quanh chủ đề đạo lý, đi thu nợ và những quan điểm lệch chuẩn về đạo đức, lối sống.

Theo tài liệu điều tra, tháng 3-2023, Nguyễn Thái Bình và Nguyễn Thị Hải thỏa thuận cho anh B.M.C vay 400 triệu đồng, bao gồm cả khoản nợ cũ của anh C với Hải. Bình đứng tên cho vay với lãi suất 10%/tháng, tương đương 40 triệu đồng.

Khi giao tiền, Bình khấu trừ trước 40 triệu đồng tiền lãi và yêu cầu anh C viết giấy nhận 400 triệu đồng, trong đó ghi số tiền này là tiền đặt cọc để xin việc cho con trai Bình. Từ tháng 5 đến tháng 11-2023, anh C chuyển cho Bình tổng cộng 280 triệu đồng tiền lãi. Bình chuyển cho Hải 175 triệu đồng và giữ lại 105 triệu đồng.

Đối tượng "Bình Trọc" tại cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Thái Bình đã khai nhận toàn bộ hành vi, đồng thời thừa nhận việc sản xuất, đăng tải nội dung lệch chuẩn trên mạng xã hội.

Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dùng mạng xã hội, nhất là các bạn trẻ, cần chọn lọc nội dung theo dõi và chia sẻ. Hành vi lợi dụng mạng xã hội để khuếch trương thanh thế, cổ súy hoặc thực hiện hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý theo quy định.