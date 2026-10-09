Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm Ngày toàn quốc kháng chiến và thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: TK

Dự buổi lễ có thủ trưởng Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các Cục cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Tại buổi lễ, Đại tá Hoàng Ngọc Linh, Phó Cục trưởng Cục Trinh sát, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 9, phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “80 ngày thi đua Quyết thắng - Viết tiếp bản hùng ca”. Đợt thi đua diễn ra trong 80 ngày, từ ngày 5/10 đến ngày 25/12/2026.

Đợt thi đua tập trung vào các nội dung, chỉ tiêu chủ yếu: Thi đua thực hiện tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sĩ; thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt kết quả cao nhất; thi đua xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất; phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính.

Thông qua đợt thi đua, Cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hướng tới tạo khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chúc đợt thi đua đạt kết quả thiết thực, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Toàn cảnh buổi lễ. Ảnh: TK

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị đề nghị Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu, các Cục và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cơ quan Bộ Tư lệnh tập trung quán triệt, triển khai đợt thi đua nghiêm túc, thiết thực; xây dựng quyết tâm cao, trách nhiệm lớn và động cơ thi đua đúng đắn cho cán bộ, chiến sĩ.

Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu, các Cục cần giúp cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa của đợt thi đua; tiếp tục giáo dục sâu sắc truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc và Quân đội. Qua đó, chuyển hóa nhận thức, niềm tự hào thành trách nhiệm và hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ. Việc thực hiện đợt thi đua cần gắn với quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của cấp trên; với thực hiện “2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa”, phương châm “5 vững” và tinh thần làm việc “6 rõ”.

Đồng thời, hướng toàn bộ đợt thi đua vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị với kết quả cao nhất, lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu. Cơ quan Bộ Tư lệnh phải tiếp tục phát huy tốt chức năng nghiên cứu, tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn toàn lực lượng. Bộ Tham mưu, các Cục cần bám sát tình hình, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo; kịp thời tham mưu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh những chủ trương, giải pháp, đối sách đúng, trúng, sát thực tiễn, góp phần quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ.

Thiếu tướng Võ Tiến Nghị phê duyệt nội dung giao ước thi đua. Ảnh: TK

Từng cơ quan phải rà soát toàn bộ chương trình, kế hoạch công tác năm 2026; xác định rõ những nhiệm vụ còn chậm, nội dung có chất lượng chưa cao, khâu yếu, mặt yếu cần tập trung khắc phục để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, quyết liệt. Mỗi nội dung, chỉ tiêu thi đua phải được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện nhiệm vụ; chất lượng, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị phải là thước đo chủ yếu của đợt thi đua.

Cùng với đó, cần tổ chức đợt thi đua chặt chẽ, thực chất, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét về chính quy, kỷ luật, phương pháp, tác phong công tác và chất lượng hoạt động của từng cơ quan. Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tham mưu, các Cục trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của đợt thi đua; căn cứ chức năng, nhiệm vụ để cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phô trương, hình thức.

Đại diện các cơ quan, đơn vị ký giao ước thi đua. Ảnh: TK

Các cơ quan tiếp tục tăng cường quản lý tư tưởng, quản lý con người, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào thực hiện nhiệm vụ. Công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá phải bảo đảm thực chất; kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, tập thể, cá nhân tiêu biểu. Công tác khen thưởng phải đúng người, đúng việc, đúng thành tích, thực sự có tác dụng động viên, thúc đẩy phong trào.

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Tham mưu, Cục Chính trị và các Cục đã ký giao ước thi đua.