Logo và bộ nhận diện thương hiệu Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Dự buổi lễ có ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo VN, phụ trách khu vực phía Nam; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM; ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP; bà Trần Mai Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính TP; bà Lý Việt Trung, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Nhà báo TP; ông Nguyễn Khắc Văn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; ông Tô Đình Tuân, Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP. HCM Lê Văn Minh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc, ông Lê Văn Minh cho biết cùng với việc kiện toàn tổ chức, xây dựng mô hình hoạt động và triển khai các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, việc định hình bản sắc và xây dựng thương hiệu riêng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hình thành, phát triển của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM.

Với ý nghĩa đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM tổ chức cuộc thi thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu, nhằm tìm kiếm phương án thiết kế phù hợp, thể hiện đặc trưng, bản sắc và định hướng phát triển trong giai đoạn mới. Đây cũng là cơ hội để đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động, người làm báo phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và đóng góp vào quá trình xây dựng thương hiệu chung của một cơ quan với mô hình mới.

Sau thời gian phát động, cuộc thi đã tiếp nhận 60 thiết kế của 22 tác giả. Qua đánh giá, Hội đồng Giám khảo đã lựa chọn 6 tác phẩm tiêu biểu để trao giải, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Khuyến khích.

Cùng với việc công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM cũng ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp, vận hành tại tên miền http://hmg.org.vn.

Thực hiện nghi thức ra mắt trang thông tin điện tử tổng hợp

Trang thông tin điện tử tổng hợp đặt ra yêu cầu cao về tính chính xác và tính hợp pháp của thông tin; mọi nội dung đăng tải phải đảm bảo đúng định hướng chính trị, tuân thủ pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ, an ninh mạng. Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM yêu cầu bộ phận tác nghiệp và phụ trách của trang thông tin điện tử tổng hợp luôn phối hợp chặt chẽ, thực hiện cung cấp thông tin, dữ liệu kịp thời để trang vận hành ổn định, hiệu quả.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho tác giả Lê Cao Nhân, giải Nhì cho tác giả Phạm Ngọc Trâm, giải ba cho nhóm tác giả: Trần Đăng Khôi - Huỳnh Hữu Trí - Nguyễn Hồng Phúc. Ban Tổ chức cũng trao 3 giải Khuyến khích cho các tác giả: Thái Trần Ngọc Thành, Vũ Ngọc Tuấn, Lê Thị Hữu Vi.

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Lê Văn Minh (trái) và Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM Lê Văn Minh trao giải Nhất cho tác giả Lê Cao Nhân

* Logo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM là một thiết kế hài hòa giữa cấu trúc chữ và hình, mang theo thông điệp sâu sắc về sự hội tụ và lan tỏa: Trong đó, khối chữ "HMG": là cụm từ viết tắt của "Ho Chi Minh City Media Group" (tên giao dịch tiếng Anh của cơ quan). Việc sử dụng định dạng quốc tế thể hiện rõ khát vọng vươn tầm, định hướng hội nhập và vươn lên thành cơ quan báo chí chủ lực trên phương diện truyền thông quốc tế.

Logo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Hệ thống các ô vuông đa sắc: tượng trưng cho hệ sinh thái báo chí đa phương tiện, đa nền tảng. Hình ảnh những ô vuông còn gợi liên tưởng đến các phím điều khiển kỹ thuật số và những ô cửa sáng đèn của một đô thị thông minh. Điểm nhấn trung tâm này biểu thị cho sự hội tụ thông tin từ mọi mặt đời sống xã hội. Các vòng tròn đồng tâm: là biểu trưng cho làn sóng phát thanh, sóng truyền hình và dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Độ dày mỏng và khoảng cách biến thiên của các đường tròn tạo ra một cảm giác chuyển động linh hoạt, đại diện cho nhịp sống hối hả, tinh thần không ngừng đổi mới và hội nhập của báo chí TP.HCM.

Trang thông tin điện tử tổng hợp của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

* Trang thông tin điện tử tổng hợp http://hmg.org.vn được thiết kế theo hướng hiện đại, thân thiện, tích hợp đa dạng các loại hình truyền thông. Độc giả có thể dễ dàng tiếp cận bức tranh toàn cảnh về mọi mặt đời sống thông qua các chuyên mục trọng tâm như: Thời sự, TP.HCM, Kinh tế, Xã hội, An ninh - Quốc phòng, Đô thị, Chuyển đổi số và Media…. Đây là kênh thông tin tổng hợp tin cậy, cung cấp nguồn tin chính thống, kịp thời phục vụ nhu cầu của cán bộ, Đảng viên, nhân dân Thành phố và bạn đọc cả nước.