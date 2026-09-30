Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội làm việc với Tập đoàn Meta tăng cường quảng bá hình ảnh Hà Nội trên không gian số

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có buổi làm việc với Tập đoàn Meta, trao đổi về khả năng hợp tác trong phát triển nội dung số, đào tạo nguồn nhân lực và truyền thông các nội dung quảng bá Thủ đô. Ảnh: Khánh Huy

Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đặt ra yêu cầu đưa văn hóa trở thành nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững đất nước. Với vai trò là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là một trong những trung tâm văn hóa lớn của cả nước, Hà Nội cần phát huy vai trò tiên phong trong sáng tạo, số hóa, truyền thông và quảng bá các giá trị văn hóa Việt Nam, từng bước đưa văn hóa Thủ đô lan tỏa mạnh mẽ trên môi trường số.

Từ yêu cầu đó, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đặc biệt quan tâm đến khả năng Meta đồng hành trong tư vấn chiến lược phát triển nội dung, nâng cao hiệu quả phân phối các sản phẩm văn hóa trên nền tảng số. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội và Việt Nam là điểm đến văn hóa giàu bản sắc, năng động, sáng tạo, đồng thời mở rộng không gian lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm trao đổi một số nội dung phối hợp với Meta. Ảnh: Khánh Huy

Tại buổi làm việc, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cho biết, là đơn vị trực thuộc Thành ủy Hà Nội, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 6 cơ quan báo chí của Thủ đô, cơ quan được xác định là đơn vị báo chí chủ lực đa phương tiện, hướng tới mô hình tập đoàn báo chí truyền thông quốc gia.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đề xuất một số nội dung chiến lược phối hợp giữa hai bên, đó là: Meta tư vấn chiến lược phát triển nội dung số và tối ưu hóa phương thức phân phối các sản phẩm văn hóa của Thủ đô trên các nền tảng thuộc hệ sinh thái Meta. Đây là cơ sở để các sản phẩm báo chí, truyền thông về văn hóa, du lịch và đời sống đô thị Hà Nội tiếp cận hiệu quả hơn với từng nhóm công chúng.

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao đổi với tập đoàn Meta. Ảnh: Khánh Huy

Ngoài ra, hai bên có thể phối hợp triển khai các chiến dịch truyền thông có sức lan tỏa quốc tế, góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam là điểm đến văn hóa giàu bản sắc, năng động và sáng tạo. Meta hỗ trợ tổ chức các chương trình tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng truyền thông số hiện đại cho đội ngũ cán bộ, nhà báo và nhà sản xuất nội dung của cơ quan.

Tại buổi làm việc, bà Kaiya Waddell, Giám đốc Quan hệ đối tác, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta, cho biết, Meta nhận thấy nhiều tiềm năng hợp tác chiến lược với Cơ quan Báo và Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Meta xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đồng hành cùng các chính phủ và cơ quan truyền thông lớn trong tiến trình chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực và tối ưu hóa khả năng tiếp cận khán giả toàn cầu. Khi hoạt động tại Việt Nam, Meta đặt ưu tiên vào việc hợp tác thúc đẩy du lịch và quảng bá di sản văn hóa. Đây cũng là lĩnh vực có nhiều dư địa để hai bên phối hợp, nhất là trong việc giới thiệu các giá trị văn hóa, di sản và sản phẩm du lịch của Hà Nội tới du khách quốc tế thông qua các nền tảng số.

Bà Kaiya Waddell, Giám đốc Quan hệ đối tác, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Tập đoàn Meta phát biểu về khả năng hợp tác với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Bà Kaiya Waddell đề xuất, trước mắt có thể tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao năng lực số cho đội ngũ biên tập viên, nhà báo và nhà sản xuất nội dung của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội; hỗ trợ xây dựng và tối ưu hóa các chiến dịch quảng bá văn hóa, du lịch Hà Nội.

Tại buổi làm việc, hai đơn vị cũng thảo luận nhiều nội dung liên quan đến quảng cáo và mô hình kinh doanh báo chí, ứng dụng AI và công nghệ mới trong biên tập, dịch thuật, cơ chế phối hợp trong việc bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng…

Lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tặng quà lưu niệm cho đại diện Tập đoàn Meta. Ảnh: Khánh Huy

Với hệ thống báo chí đa phương tiện và mạng lưới các kênh truyền thông trên không gian số, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội có điều kiện đưa các sản phẩm thông tin về văn hóa, du lịch, con người và đời sống Thủ đô đến nhiều nhóm công chúng. Trong khi đó, kinh nghiệm về nền tảng số, đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật của Meta có thể bổ sung thêm những công cụ phục vụ quá trình chuyển đổi số và mở rộng phạm vi tiếp cận.

Vì thế, việc hai bên trao đổi các nội dung hợp tác không chỉ hướng tới nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh truyền thông hiện có, mà còn mở ra khả năng hình thành những chiến dịch truyền thông mới, gắn thông tin báo chí với quảng bá văn hóa, di sản và du lịch Hà Nội.

Bà Kaiya Waddell, Giám đốc Quan hệ đối tác, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đại diện Tập đoàn Meta tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Trên cơ sở những nội dung được trao đổi, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và Meta kỳ vọng tiếp tục cụ thể hóa các chương trình phối hợp, tập trung vào phát triển nội dung số, đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm an toàn trên nền tảng và quảng bá hình ảnh Hà Nội tới công chúng trong nước, quốc tế.