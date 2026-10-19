Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kiện toàn cán bộ

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy được thực hiện căn cứ Đề án của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong giai đoạn mới và Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của cơ quan.

Theo mô hình mới, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội gồm 7 đơn vị trực thuộc, trong đó có 4 đơn vị tham mưu, quản trị và dịch vụ dùng chung là: Văn phòng, Phòng Thư ký Tổng hợp, Phòng Kỹ thuật Công nghệ, Trung tâm Dịch vụ - Quảng cáo và Truyền thông; cùng 3 cơ quan báo chí trực thuộc là: Báo Hà Nội mới, Báo điện tử Kinh tế và Đô thị, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kiện toàn tổ chức, cán bộ theo mô hình mới.

Hội nghị đã công bố các quyết định về việc giao nhiệm vụ phụ trách 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Cụ thể, ông Nguyễn Trung Sơn (sinh năm 1981) thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Đài Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Lại Bá Hà (sinh năm 1973), Thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo Hà Nội mới trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Ông Nguyễn Xuân Khánh (sinh năm 1979) thành viên Hội đồng biên tập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phụ trách Báo điện tử Kinh tế và Đô thị trong thời gian kiện toàn mô hình tổ chức lại hoạt động của Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, việc kiện toàn tổ chức bộ máy là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo các đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động của cơ quan thông suốt, hiệu quả.

Theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Liêm, mục tiêu cuối cùng của việc tái cấu trúc là nâng cao chất lượng hoạt động và sức cạnh tranh của cơ quan báo chí Thủ đô. Mỗi cán bộ, người lao động cần đổi mới tác phong, nâng cao tinh thần cống hiến, tập trung sản xuất các sản phẩm báo chí có chất lượng, sức lan tỏa và khả năng thu hút công chúng.

Trước đó, ngày 8/10, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Liêm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Nội. Ba Phó Tổng giám đốc gồm các ông: Nguyễn Minh Đức, ông Nguyễn Thành Lợi, ông Nguyễn Kim Trung.