Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội kiện toàn các tổ chức công đoàn

Dự hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan và trưởng, phụ trách các đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Tại hội nghị, đồng chí Lê Quỳnh Trang, Thành viên Hội đồng Biên tập xuất bản, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan đã công bố các quyết định kiện toàn Ban Chấp hành công đoàn bộ phận, các tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Các đơn vị được kiện toàn tổ chức công đoàn gồm: Công đoàn bộ phận Văn phòng Cơ quan; Công đoàn bộ phận Phòng Thư ký tổng hợp; Công đoàn bộ phận Phòng Kỹ thuật - Công nghệ; Công đoàn bộ phận Trung tâm Dịch vụ Quảng cáo và Truyền thông; Công đoàn bộ phận Báo Hà Nội mới; Công đoàn bộ phận Báo điện tử Kinh tế và Đô thị; Công đoàn bộ phận Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.

Thay mặt các Công đoàn bộ phận phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Từ Thu Trang, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bày tỏ vinh dự và cho biết nhận thức rõ trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công đoàn trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị. Ảnh: Thanh Hải

Đồng chí Từ Thu Trang mong muốn tiếp tục nhận được sự chia sẻ, đồng hành của đoàn viên; thường xuyên lắng nghe tâm tư, tình cảm, kịp thời nắm bắt những khó khăn, tồn tại, vướng mắc để phối hợp giải quyết, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người lao động. Đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể xây dựng tổ chức công đoàn đoàn kết, triển khai các hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù công việc của từng đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chúc mừng các đồng chí được các đơn vị tín nhiệm giới thiệu tham gia Ban Chấp hành, đảm nhiệm các vị trí chủ tịch, phó chủ tịch và tổ trưởng tổ công đoàn tại 7 đơn vị trực thuộc cơ quan.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Công đoàn bộ phận Văn phòng Cơ quan. Ảnh: Thanh Hải

Đồng chí Nguyễn Thành Lợi nhấn mạnh, tham gia công tác công đoàn là thực hiện trách nhiệm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động; xây dựng môi trường công sở văn hóa, dân chủ, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong cơ quan. Sau khi thực hiện Đề án số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và sắp xếp lại tổ chức bộ máy, việc kiện toàn tổ chức công đoàn có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm hoạt động công đoàn được triển khai đồng bộ tại các đơn vị.

Để các tổ chức công đoàn nhanh chóng đi vào hoạt động, đồng chí Nguyễn Thành Lợi đề nghị đội ngũ cán bộ công đoàn tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trước hết cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế hoạt động và chương trình công tác cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến cuối năm và những năm tiếp theo.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tổ chức công đoàn trực thuộc. Ảnh: Thanh Hải

Cùng với đó, các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn phải phát huy vai trò tập hợp, vận động đoàn viên; quan tâm chăm lo đời sống người lao động; kịp thời nắm bắt, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong công việc cũng như đời sống. Đẩy mạnh phong trào thi đua, động viên đoàn viên tích cực tham gia các hoạt động sáng kiến, sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả công việc và tăng cường sự đoàn kết giữa các đơn vị. Xây dựng tổ chức công đoàn thực sự vững mạnh, trở thành hạt nhân tạo sự đồng thuận trong cơ quan và thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi chụp ảnh lưu niệm với các tổ chức công đoàn trực thuộc. Ảnh: Thanh Hải

Đối với công tác chăm lo đoàn viên dịp Tết Đinh Mùi năm 2027, đồng chí Nguyễn Thành Lợi cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan đã xây dựng kế hoạch, trong đó ưu tiên thăm hỏi, tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và những cá nhân có nhiều đóng góp cho cơ quan. Đồng thời đề nghị các cán bộ công đoàn vừa được kiện toàn phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, nêu cao trách nhiệm, nhanh chóng triển khai nhiệm vụ được giao; qua đó xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần cùng các đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan và thành phố.