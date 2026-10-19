Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội chung tay vì người nghèo

Tham dự chương trình có Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm; các đồng chí Phó Tổng Giám đốc cùng cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm cùng các đồng chí Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". Ảnh: Khánh Huy

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Văn Long nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trong công tác chăm lo, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi ủng hộ Quỹ. Ảnh: Khánh Huy

Hoạt động được triển khai thực hiện kế hoạch liên tịch của UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về tổ chức Chương trình “Chung tay vì người nghèo và an sinh xã hội” thành phố Hà Nội năm 2026, diễn ra trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17-10 đến 18-11-2026; đồng thời hưởng ứng vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” năm 2026 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

Theo đó, Công đoàn cơ quan vận động cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động tích cực tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình an sinh xã hội của thành phố, trên tinh thần tự nguyện, phù hợp với điều kiện thực tế. Mỗi cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động được vận động ủng hộ ít nhất một ngày lương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Thường trực Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Minh Đức ủng hộ Quỹ. Ảnh: Khánh Huy

Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Văn phòng cơ quan triển khai vận động, tiếp nhận các khoản đóng góp; tổng hợp kết quả ủng hộ của các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn để báo cáo theo quy định.

Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm ủng hộ Quỹ. Ảnh: Huy Khánh

Thông qua chương trình, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, lan tỏa tinh thần sẻ chia, huy động nguồn lực chung tay chăm lo đời sống người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội, xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, nghĩa tình, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Các cán bộ, công đoàn viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ủng hộ Quỹ. Ảnh: Huy Khánh