Bộ VHTTDL vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân và tài sản dịp cuối năm.

Văn phòng Bộ VH,TT&DL nhấn mạnh yêu cầu chủ động triển khai các nhiệm vụ phòng, chống cháy, nổ tại đơn vị trực thuộc, nhất là trong thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027, khi nhu cầu tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí và sử dụng dịch vụ ăn uống của người dân tăng cao.

Phường Cửa Nam tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tới từng hộ dân.

Bộ VH,TT&DL giao Cục Báo chí chủ trì, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường phổ biến khuyến cáo của lực lượng Công an về bảo đảm an toàn PCCC; chú trọng hướng dẫn sử dụng gas an toàn, nhận biết và xử lý nguy cơ rò rỉ khí gas, kỹ năng báo cháy, thoát nạn khi xảy ra sự cố cháy, nổ.

Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình hướng dẫn hệ thống thông tin cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH đến người dân, hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh dịch vụ.

Bộ cũng giao Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Thể dục thể thao Việt Nam căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các Sở VH,TT&DL và lực lượng Công an tại địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn PCCC, CNCH tại các cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm du lịch, địa điểm tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ thuật, hoạt động thể thao và các sự kiện tập trung đông người.

Trong quá trình triển khai, các đơn vị chú trọng kiểm tra, hướng dẫn tại những khu vực có nguy cơ cao, nhất là khu vực bếp, khu chế biến thực phẩm, gian hàng ẩm thực có sử dụng gas, thiết bị sinh nhiệt và hệ thống điện; kiểm tra việc bố trí, duy trì điều kiện an toàn của lối thoát nạn, phương tiện chữa cháy và các điều kiện phục vụ công tác CNCH.

Các cơ sở cần được hướng dẫn kịp thời khắc phục tồn tại, thiếu sót; trường hợp phát hiện vi phạm, phối hợp với lực lượng chức năng xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định.

Bộ VHTTDL yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chủ động rà soát, tự kiểm tra điều kiện an toàn PCCC tại trụ sở, cơ sở vật chất, địa điểm tổ chức hoạt động, sự kiện thuộc phạm vi quản lý; kịp thời phát hiện, khắc phục nguy cơ mất an toàn, không để xảy ra cháy, nổ và các sự cố đáng tiếc. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành các quy định về PCCC, CNCH.