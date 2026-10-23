'Cò' Phùng Ngọc, Hùng Thuận viếng đạo diễn 'Đất phương Nam'

Ngày 23/10, lễ tang đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn được tổ chức tại Nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở phường Nhiêu Lộc, TP.HCM. Từ sáng cùng ngày, các đồng nghiệp, diễn viên và học trò cũ có mặt để tiễn biệt ông.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền cùng Hùng Thuận, Phùng Ngọc xúc động trước di ảnh của đàn anh. Sau khi thắp hương, các nghệ sĩ dành thời gian trò chuyện và chia buồn cùng gia quyến.

Nhâm Minh Hiền, Phùng Ngọc, Hùng Thuận viếng đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn. Ảnh: @nhamhien.

Đạo diễn Nhâm Minh Hiền chia sẻ: "Nhắc chuyện Đất phương Nam thì kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết. Chắc cũng chẳng bao giờ hết, vì ai trong đoàn phim cũng có biết bao những kỷ niệm riêng. Nhưng chuyện của ai cũng có anh ở trong đó. Năm 1997, anh đưa thằng An, thằng Cò từ trang sách của nhà văn Đoàn Giỏi bước ra màn ảnh. Gần 30 năm rồi. Hai đứa nhỏ lội bùn ngày ấy giờ đứng cạnh em, đã trưởng thành rất nhiều và đã có gia đình. Vậy mà đi đâu người ta vẫn gọi tên 2 đứa là An, Cò. Các thế hệ khán giả lớn lên cùng hai cái tên đó. Và tuổi thơ của rất nhiều thế hệ hầu như ai cũng biết đến câu chuyện phim Đất phương Nam".

Trên trang cá nhân, đạo diễn Nguyễn Phương Điền tiễn biệt cha đẻ của Tuổi thơ dữ dội, Trăng nơi đáy giếng. Anh cho biết gắn bó với đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn từ khi còn là sinh viên. Sau đó, Nguyễn Phương Điền may mắn được tham gia dự án truyền hình Đất phương Nam, trong vai Sáu Nhịn.

Trong quá trình làm việc, Nguyễn Phương Điền ấn tượng với đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn bởi cách làm việc gần gũi, nhẹ nhàng. Ông không tạo cho diễn viên cảm giác xa cách mà hướng dẫn, giúp họ hiểu nhân vật, hiểu hoàn cảnh rồi tự tìm cách sống với vai diễn của mình.

"Một đạo diễn giỏi không nhất thiết phải nói thật nhiều. Đôi khi chỉ cần một lời chỉ dẫn đúng, một ánh mắt, một sự tin tưởng cũng đủ giúp diễn viên tìm được con đường đi vào nhân vật. Rồi Điền tiếp tục theo học đạo diễn và được nghe thầy giảng một số buổi chuyên đề. Thầy không nói về nghề như người nắm giữ mọi chân lý, mà chia sẻ những điều đã trải qua, những kinh nghiệm tích lũy từ thực tế làm phim", đạo diễn Nguyễn Phương Điền nhớ lại.

Nguyễn Phương Điền dành gửi lời tri ân, trân trọng những di sản mà đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn để lại. Theo anh, đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn đã đi xa nhưng những người học trò của thầy vẫn còn đó và những bài học ông để lại sẽ tiếp tục được gìn giữ.

"Xin cúi đầu tiễn biệt thầy. Một người thầy vĩ đại trong lòng Điền. Một người anh đáng kính. Một nhân cách lớn của điện ảnh Việt Nam", nam đạo diễn bày tỏ.

Đạo diễn Nguyễn Vinh Sơn sinh năm 1953, là một trong những đạo diễn có nhiều đóng góp cho điện ảnh và truyền hình Việt Nam. Trong nhiều thập niên hoạt động nghệ thuật, ông thực hiện số lượng phim không nhiều, song để lại dấu ấn với những tác phẩm khai thác chất liệu văn hóa, lịch sử và đời sống con người Việt Nam.

Tên tuổi Nguyễn Vinh Sơn gắn liền với Đất phương Nam, Tuổi thơ dữ dội, Trăng nơi đáy giếng...

Ông mất vào tại nhà riêng vào chiều 22/10, hưởng thọ 73 tuổi.