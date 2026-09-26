Cổ phục, đèn Trung thu rực rỡ giữa phố đi bộ Hồ Gươm

Tối 25/9, Ban Quản lý hồ Gươm và phố cổ Hà Nội cùng CLB Đình Làng Việt tổ chức lễ rước đèn "Đêm hội Trăng Rằm" mừng Tết Trung thu tại phố đi bộ.

Sự kiện thuộc chuỗi hoạt động văn hóa "Lưu Trăng Phố cổ 2026". Hoạt động hướng đến thiếu nhi, người dân và du khách, đồng thời tạo không gian để sản phẩm thủ công và hoạt động văn hóa truyền thống tiếp cận đời sống đương đại.

Đoàn rước đèn gồm 14 khối, giới thiệu đèn Trung thu, đồ chơi truyền thống cùng các loại hình nghệ thuật dân gian tại không gian đi bộ hồ Gươm.

Chương trình trưng bày các mô hình đèn Trung thu do họa sĩ, nghệ nhân thuộc nhóm Thong dong, Của Nả, The Anam... phục dựng, chế tác. Ngoài các mẫu đèn quen thuộc như cá chép, đèn Nguyệt, Cuốn Thư, ông sao, chương trình còn giới thiệu nhiều mô hình con vật với đa dạng kiểu dáng, chất liệu.

Đáng chú ý, hình tượng tiến sĩ, Tháp Bút, Đài Nghiên xuất hiện trong đoàn rước, gợi nhắc truyền thống hiếu học, tinh thần trọng tri thức của người Việt. Chương trình còn có các màn múa sư tử, múa rồng, trống hội, cỗ xe Nguyệt Cung, đội nghi trượng và khối đèn lồng thiếu nhi.

Đội múa rồng dẫn đầu đoàn rước đèn, khuấy động không khí tại phố đi bộ Hoàn Kiếm bằng những màn trình diễn mãn nhãn.

Đông đảo bạn trẻ tham gia diễu hành, diện các trang phục truyền thống như Mãng Bào, Mãng Lan, Nhật Bình, áo tấc, áo ngũ thân tay chẽn, áo giao lĩnh... cùng các loại nón truyền thống của người Việt.

Sự kiện cũng thu hút du khách quốc tế và người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam tham gia.

Hồng Phượng (sinh năm 2007, phường Hà Đông) diện trang phục lấy cảm hứng từ thời Trần để tham gia rước đèn. Cô cho biết đã dành thời gian tìm hiểu khá kỹ về trang phục mình lựa chọn, đặc biệt là các chi tiết liên quan lịch sử và văn hóa Việt Nam để phù hợp sự kiện. "Tôi rất tự hào khi được tham gia chương trình mà ở đó những người trẻ có cơ hội tiếp cận, tìm hiểu và lan tỏa các giá trị truyền thống của Việt Nam. Tôi nghĩ đây cũng là cách để giới thiệu văn hóa Việt đến du khách nước ngoài, giúp họ có thêm góc nhìn về lịch sử và những nét đẹp truyền thống của đất nước", Phượng nói.

Nguyễn Ngọc Tuệ Đan (sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội) vào vai chị Hằng trong đêm rước đèn. Nữ sinh chia sẻ sự phấn khởi và tự hào khi nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.

Nhiều thời điểm, khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm không còn khoảng trống để di chuyển, dòng người đi lẫn vào đoàn diễu hành trong suốt hành trình. Qua lễ rước, các mẫu đèn và đồ chơi Trung thu truyền thống trở lại không gian công cộng, tạo cơ hội để giá trị văn hóa dân gian tiếp tục được thực hành, sáng tạo và trao truyền, nhất là với thế hệ trẻ.