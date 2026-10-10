Cơ phó vụ Flydubai bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công liều chết vào sân bay Israel

Theo thông báo của Tổng công tố Các Quốc gia Ả Rập Thống nhất (UAE) Hamad Saif al Shamsi hôm 9/10, kết quả điều tra cho thấy nghi phạm lấy cảm hứng từ các vụ tấn công ngày 11/9/2001 tại Mỹ và có ý định thực hiện một vụ tấn công liều chết.

Nhà chức trách UAE cho biết, nghi phạm từng thực hiện hai chuyến bay đến Tel Aviv trước đó để làm quen với đường bay và sân bay. Người này từng làm việc cho một số hãng hàng không tại nhiều quốc gia, trong đó có Oman Air và Royal Air Morocco, trước khi gia nhập Flydubai vào tháng 1/2026.

Máy bay của hãng Flydubai. Ảnh: Flydubai

Theo kết quả điều tra, nghi phạm đáp ứng các yêu cầu chuyên môn và an ninh khi được tuyển dụng, và hoàn tất các bước kiểm tra lý lịch cần thiết. “Không có quy trình nào phát hiện dấu hiệu cho thấy người này có quan điểm cực đoan hoặc ý định thực hiện âm mưu khủng bố”, thông báo nêu.

Sự cố diễn ra trên chuyến bay FZ1073 của Flydubai khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv mang theo 182 hành khách và phi hành đoàn. Khi máy bay đang di chuyển trên không trung, cơ phó người Oman đã đâm thương tích nặng cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar và cố tình điều khiển cho phi cơ rơi tự do. Dữ liệu hàng không ghi nhận chiếc Boeing 737 Max 8 đã sụt giảm độ cao đột ngột khoảng 5.200 m, từ độ cao hơn 10.360 m xuống còn khoảng 5.070 m chỉ trong thời gian ngắn.

Trong bối cảnh hoảng loạn, cơ trưởng Smit Machchhar đã dũng cảm chống trả, kịp thời mở khóa cửa buồng lái để các hành khách xông vào khống chế nghi phạm. Nhờ sự can thiệp kịp thời của hành khách và các phi công dự khuyết có mặt trên chuyến bay, chiếc máy bay đã được ổn định và hạ cánh an toàn xuống Ả Rập Xê Út.

Nghi phạm sau đó đã bị lực lượng an ninh Ả Rập Xê Út bắt giữ và được bàn giao cho UAE để tiếp tục điều tra làm rõ động cơ.