Cơ phó Flydubai khai định cướp máy bay, đâm vào toà nhà hoặc sân bay Israel

Cơ phó bị cáo buộc thực hiện vụ tấn công trên chuyến bay Flydubai hôm 30/9 được cho là đã khai với các nhà điều tra rằng y định khống chế máy bay, sau đó đâm vào một tòa nhà hoặc sân bay Ben Gurion của Israel.

Theo các nguồn tin, Hamam al-Hammami, hiện bị bắt và thẩm vấn tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), dự định sát hại cơ trưởng rồi tiếp tục điều khiển chuyến bay Flydubai 1073 như bình thường để nhận đầy đủ các chỉ dẫn và giấy phép hạ cánh. Y sẽ chỉ thực hiện vụ đâm máy bay vào phút cuối nhằm ngăn lực lượng chức năng phát hiện kế hoạch và có thời gian ứng phó.

Hamam al-Hammami

Các nguồn tin cho biết đây là lý do al-Hammami chờ đến khi máy bay bay qua Jordan mới tìm cách khống chế buồng lái. Tuy nhiên, kế hoạch bị phá vỡ khi cơ trưởng Smit Machchhar, dù bị al-Hammami tấn công và đâm bị thương, vẫn tìm cách mở cửa buồng lái từ bên trong. Một số hành khách Israel lập tức xông vào khống chế al-Hammami, trong khi một hành khách ổn định máy bay trước khi hai phi công đang nghỉ phép trên chuyến bay tiếp quản việc điều khiển.

Theo các nguồn tin, al-Hammami từng nhiều lần tới sân bay Ben Gurion trong những tháng trước vụ việc. Khi đến đây vào tháng 6, y được cho là đã tập trung thu thập thông tin và lên kế hoạch tấn công.

Al-Hammami sau đó dự định thực hiện vụ tấn công vào tháng 7, nhưng hủy kế hoạch vào phút chót vì có một người bạn nằm trong số các thành viên phi hành đoàn.

Kênh Channel 13 dẫn lời al-Hammami khai với các nhà điều tra: “Tôi tìm hiểu hãng hàng không nào bay tới Tel Aviv. Đó là lý do tôi chọn Flydubai. Tôi đã lên kế hoạch từ trước khi được tuyển dụng”.

Một bài viết trước đó của nhật báo Italy Corriere della Sera, dẫn nguồn tình báo Israel, cho biết al-Hammami ban đầu có ý định đâm máy bay vào một tòa nhà chọc trời.

Theo dòng thời gian được tờ báo đưa ra, khoảng 9h15 ngày 30/9, al-Hammami đề nghị được cầu nguyện rồi bất ngờ dùng rìu cứu hộ của máy bay tấn công cơ trưởng. Trong lúc hai người giằng co, cơ trưởng tìm cách mở khóa cửa buồng lái.

Khoảng 9h20, hành khách Tali Manes đưa con gái 5 tuổi vào nhà vệ sinh và nghe thấy tiếng cãi vã từ buồng lái. Cô báo cho một phi công đang nghỉ phép ngồi ở khoang thương gia. Phi công này xoay tay nắm cửa từ bên ngoài, trong khi cơ trưởng cũng mở được cửa từ bên trong.

Khi nhìn thấy al-Hammami đang đánh cơ trưởng, Manes hét lên: “Hắn đang giết cơ trưởng!”

Nhận ra kế hoạch ban đầu đã thất bại, khoảng 9h21, al-Hammami được cho là chuyển sang cố tình chúi mũi máy bay xuống nhằm lao xuống sa mạc. Y cũng tìm cách phá hỏng hệ thống điều khiển để ngăn những người khác giành lại quyền kiểm soát máy bay.

Tuy nhiên, một số hành khách xông vào buồng lái và khống chế al-Hammami, đồng thời giúp ổn định máy bay. Khoảng 9h31, hai phi công đang nghỉ phép tiếp quản việc điều khiển và phát tín hiệu khẩn cấp 7700. Đến 9h35, al-Hammami bị khống chế hoàn toàn. Ba phút sau, các phi công chuyển sang mã 7500, được sử dụng để báo hiệu máy bay bị xâm nhập trái phép vào buồng lái.

Kiểm soát không lưu Ả Rập Xê Út sau đó hướng dẫn máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống Tabuk. Máy bay hạ cánh lúc 10h57.

Chuyến bay chở khoảng 180 hành khách, phần lớn là người Israel, cùng các thành viên phi hành đoàn. Hành khách được đưa về Israel bằng một chuyến bay đặc biệt vào tối 30/9, trong khi cơ trưởng Machchhar và al-Hammami được đưa trở lại UAE; cơ trưởng để điều trị và al-Hammami để phục vụ điều tra.

Các nhà điều tra Israel chưa trực tiếp thẩm vấn al-Hammami. Thông tin về lời khai của y được chuyển cho phía Israel từ các cuộc điều tra của Ả Rập Xê Út và UAE. Israel đã đề nghị UAE mở rộng thẩm vấn, trong đó có các tiếp viên trên chuyến bay.

Theo Ynet, al-Hammami, một công dân Oman, có thể phải đối mặt với án tử hình. Các quan chức tình báo Israel cũng được cho là đã có mặt tại UAE để tham gia cuộc điều tra.