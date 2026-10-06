Cơ phó Flydubai có thể đối mặt với án tử hình sau vụ tấn công cơ trưởng?

Cơ phó Hamam al-Hammami, người Oman, bị cáo buộc tìm cách chiếm quyền điều khiển máy bay Flydubai. Ảnh chụp màn hình: NDTV

Theo trang tin Ynet, một nguồn tin cấp cao của UAE cho biết cơ phó Hamam al-Hammami, 29 tuổi, có thể phải đối mặt với án tử hình sau khi cuộc điều tra và các thủ tục tố tụng hoàn tất. Tuy nhiên, bên cạnh số phận pháp lý của nghi phạm, các nhà điều tra tại Abu Dhabi còn phải tìm lời giải cho một câu hỏi quan trọng: Vì sao một người từng bị cho thôi việc trong ngành hàng không do liên quan tới các tài liệu cực đoan lại có thể tiếp tục được tuyển dụng và ngồi vào buồng lái một máy bay chở khách?

Trưởng công tố UAE, ông Hamad Saif Al Shamsi, đang trực tiếp giám sát cuộc điều tra. Một quan chức cấp cao của UAE xác nhận các nhân viên Mossad cùng chuyên gia hàng không Israel đã bí mật tới Abu Dhabi để tham gia điều tra, bên cạnh các quan chức tình báo cấp cao của Saudi Arabia và Oman, cùng ít nhất hai đại diện của các cơ quan tình báo Mỹ.

Hiện chưa rõ tất cả các quan chức và chuyên gia này có trực tiếp tham gia thẩm vấn hay không, song phía Israel sẽ tham gia quá trình này.

Trọng tâm điều tra là cáo buộc cơ phó al-Hammami không chỉ có ý định làm rơi máy bay, mà còn định giành quyền điều khiển từ cơ trưởng người Ấn Độ để lái máy bay đâm vào một tòa nhà cao tầng ở Israel, theo kịch bản gợi nhớ vụ tấn công nhằm vào hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Thế giới ở Mỹ.

Theo những thông tin được hé lộ trong quá trình điều tra, mục tiêu mà al-Hammami có thể đã nhắm tới là các tòa nhà Azrieli ở Tel Aviv.

Al-Hammami được cho là từng bị Oman Air đình chỉ nhiệm vụ bay sau khi phát hiện anh ta sở hữu các tài liệu cực đoan. Sau đó, anh ta được chuyển sang làm công việc hành chính rồi bị sa thải.

Al-Hammami tiếp tục chuyển tới Maroc, tới Syria và sau đó được Flydubai tuyển dụng. Anh ta làm việc tại hãng này trong 8 tháng và đã nhiều lần bay tới Israel, trong đó có một chuyến chỉ vài ngày trước khi xảy ra sự việc.

Những thiếu sót trong quá trình kiểm tra lý lịch dường như không chỉ xảy ra ở một quốc gia. Oman đã không chuyển những quan ngại về al-Hammami cho UAE. UAE cũng không tiến hành cuộc kiểm tra đủ sâu để phát hiện những vấn đề liên quan đến quá khứ của phi công này. Trong khi đó, Israel, dù yêu cầu các hãng hàng không nước ngoài cung cấp trước danh sách phi hành đoàn, dường như cũng không yêu cầu làm rõ thêm về một phi công người Oman mà quá trình làm việc trước đó kết thúc trong những hoàn cảnh đáng ngờ.

Một nguồn tin cấp cao của UAE thừa nhận mức độ nghiêm trọng của những thiếu sót này. Theo nguồn tin, các hãng hàng không trên thế giới đang thiếu hàng nghìn phi công, tạo sức ép buộc các hãng phải nhanh chóng tuyển dụng những người đáp ứng yêu cầu chuyên môn.

“Không ai có thể nghĩ rằng chúng tôi lại cố ý tuyển một kẻ khủng bố vào làm việc cho một hãng hàng không”, nguồn tin nói, đồng thời thừa nhận đây là “một sai sót rất nghiêm trọng”.

Các nhà điều tra đang tập trung làm rõ ai đã tuyển dụng al-Hammami, vì sao người này được tuyển nhanh như vậy và liệu chính quy trình tuyển dụng có cần được xem xét lại hay không.

Nhà chức trách cũng đang rà soát các chuyến đi của al-Hammami tới Syria để xác định liệu anh ta có liên hệ với các nhóm cực đoan hay không.

Đối với Israel, vụ việc cho thấy việc kiểm tra các hãng hàng không nước ngoài là chưa đủ, nếu những người trực tiếp ngồi trong buồng lái không được thẩm tra với mức độ nghiêm ngặt tương tự. Vụ việc nhiều khả năng sẽ thúc đẩy Israel tăng cường kiểm tra đối với phi hành đoàn của các chuyến bay nước ngoài đến nước này, bất kể hãng hàng không hay quốc gia liên quan.

Trong khi đó, tại Abu Dhabi, số phận pháp lý của al-Hammami dường như đang dần được định hình. Nguồn tin cấp cao cho biết cơ phó này dự kiến sẽ phải nhận án tử hình sau khi cuộc điều tra và các thủ tục tố tụng hoàn tất.

Không có hành khách nào thiệt mạng trong vụ việc. Tuy nhiên, các nhà chức trách UAE dường như quyết tâm áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc nhất theo luật định, vừa nhằm răn đe, vừa gửi thông điệp tới những cá nhân có thể đã góp phần cực đoan hóa hoặc khuyến khích al-Hammami thực hiện hành động này.