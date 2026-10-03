Cơ phó Flydubai bị phát hiện đăng hình ảnh liên quan khủng bố

Nhiều nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra xác định nghi phạm là Hamam Al Hammami, 29 tuổi.

Hãng tin ABC News dẫn lời các quan chức tình báo và hành pháp cho hay, năm 2024 khi làm cơ phó tập sự tại Oman Air, Al Hammami bị phát hiện tàng trữ các tài liệu cực đoan. Tuy nhiên, nghi phạm vẫn được phép tiếp tục làm việc tại hãng hàng không nhưng ở vị trí hành chính.

Các nhà điều tra hiện tìm hiểu xem làm thế nào Al Hammami được phép làm phi công cho Flydubai và trở thành cơ phó trên chuyến bay hướng tới Israel.

Một vụ đâm dao xảy ra trên chuyến bay của FlyDubai. Ảnh: Aviareps

Al Hammami được chuyển từ Ảrập Xêút tới Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE) hôm 1/10. Theo các nguồn tin nắm rõ về cuộc điều tra, nghi phạm đang "hợp tác" với nhà chức trách và thừa nhận ý định làm máy bay lao xuống Israel.

Đại diện của Flydubai, Oman Air và Đại sứ quán Oman chưa phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của ABC News.

Trong thông báo hôm 2/10, Flydubai dẫn lời Tổng giám đốc điều hành của hãng cho biết theo yêu cầu của cơ quan chức năng, hãng "tạm đình chỉ các chuyến bay tới Tel Aviv cho đến khi có thông báo mới". Flydubai xác nhận, một cuộc điều tra chính thức do các cơ quan hữu quan chủ trì và có sự hỗ trợ đầy đủ từ Flydubai đang diễn ra.

Một trang tiểu sử trên internet được cho là của Al Hammami cho biết người này từng học quản lý hàng không tại một trường đại học ở Anh và ngành kỹ thuật tại một trường đại học ở Australia.

Nguồn tin từ đại học Buckinghamshire New xác nhận Al Hammami đã hoàn thành khóa học từ xa kéo dài 3 năm và tốt nghiệp ngành quản lý hàng không năm 2023. Nguồn tin nhấn mạnh Al Hammami không được đào tạo phi công tại trường này.

Đại diện một trường đại học tại Australia từ chối bình luận và chuyển yêu cầu của ABC News tới cảnh sát Australia.

Trang tiểu sử của Al Hammami cũng đăng video có hình ảnh của Ayman al-Zawahiri, thủ lĩnh mạng lưới khủng bố al-Qaeda sau khi Osama Bin Laden bị tiêu diệt và hình ảnh của Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, kẻ trung thành với al-Qaeda và đã sát hại 9 người trong một vụ đánh bom liều chết vào năm 2009.

Một bài đăng khác trên trang LinkedIn của Al Hammami có hình ảnh do AI tạo ra, khắc họa ba thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo tại Mecca, Medina và Jerusalem. Ba nơi này được kết nối với nhau bằng một dải sáng rực rỡ, liền mạch. Lồng trong đó là giọng ngâm một bài thơ đầy khí phách, thể hiện tinh thần khước từ sự sỉ nhục, không sợ hãi cái chết và quyết tâm bảo vệ phẩm giá.