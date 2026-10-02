Cơ phó chuyến bay Flydubai hét lên điều khó tin sau khi bị khống chế

Hôm 1/10, trên chương trình truyền hình Fox & Friends, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tiết lộ cơ phó thuộc chuyến bay của hãng Flydubai đang bị thẩm vấn và hắn ta từng trải qua “sự tẩy não cực đoan”.

“Chúng tôi biết anh ta trải qua sự tẩy não cực đoan của Hồi giáo”, ông Netanyahu nói và không nêu rõ những chi tiết liên quan. Thủ tướng Israel thông tin thêm “kẻ tấn công hét lên với phi hành đoàn, ‘Giết tôi đi, giết tôi đi’”, điều này cho thấy hắn ta rõ ràng “có ý định tự sát”.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu gặp người thợ sửa ống nước tham gia chặn vụ cướp máy bay Flydubai.

Những bình luận của ông Netanyahu về kẻ tấn công bị cáo buộc, người mà cơ trưởng và hành khách khống chế được được đưa ra khi công tố viên trưởng của Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) tuyên bố cuộc điều tra chính thức khởi động, bao gồm quá trình điều tra về khả năng “hoạt động hoặc ý định khủng bố”.

Bộ Nội vụ Ả Rập Xê Út thông tin thêm cơ phó đã được chuyển từ vương quốc này đến UAE vào 1/10 cùng với “đội an ninh UAE” và cuộc điều tra ban đầu cho thấy người này tấn công cơ trưởng. Theo Flightradar24, nhiều hành khách mô tả việc xông vào buồng lái và cuộc chiến giành quyền kiểm soát sau khi máy bay đột ngột lao xuống từ độ cao khoảng 5.000 m trong vòng một phút.

Quan chức Israel gọi vụ việc là “vụ tấn công khủng bố có chủ đích”, mặc dù trong cuộc phỏng vấn trước đó với CBS News, ông Netanyahu không loại trừ khả năng vấn đề sức khỏe tâm thần là nguyên nhân. Ông Netanyahu nói với Fox News rằng thảm họa lần này tương tự như vụ tấn công ngày 11/9/2001 “với xác chết nằm rải rác trên sa mạc” được ngăn chặn.

Khung cảnh hỗn loạn trên máy bay khi xảy ra sự việc.

Ông Netanyahu dự kiến UAE để dẫn đầu cuộc điều tra và Israel cũng sẽ tham gia. Cơ phó là công dân Oman và Israel sẽ xem xét làm thế nào người này có thể làm việc trên chuyến bay đến nước này.

“Chúng tôi có những quy định riêng, không thể có phi công đến từ quốc gia không có quan hệ ngoại giao với Israel làm việc trên các chuyến bay. Rõ ràng, người này vượt qua được quy định đó. Làm thế nào để chúng tôi đảm bảo sàng lọc phi công trước khi tuyển chọn?”, ông Netanyahu nói.

Hãng hàng không Flydubai thông báo tất cả hành khách, trong đó có 166 trên 174 người Israel đều an toàn, nhưng nguyên nhân của vụ xô xát vẫn chưa được công bố.

(Nguồn: AFP)