Cổ phiếu Xuất nhập khẩu Việt Phát giảm sâu, vào diện cảnh báo từ 23/9

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa thông báo về tình trạng chứng khoán đối với cổ phiếu VPG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG). Theo thông báo cổ phiếu VPG sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 23/9 theo Quyết định số 416.

Nguyên nhân là Việt Phát chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Trường hợp này thuộc diện chứng khoán bị cảnh báo theo Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết.

Đồng thời, cổ phiếu VPG cũng nằm diện cảnh báo do có ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo kiểm toán năm 2025 và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo kiểm toán năm 2025 là số âm.

Trước đó, ngày 11/9 HOSE đã nhắc nhở lần 2 đối với Việt Phát do chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2026.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu VPG của CTCP Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ghi nhận xu hướng giảm trong nửa đầu tháng 9/2026 với 9/10 phiên giao dịch gần nhất giảm giá.

Tại phiên 3/9, VPG mở cửa và đạt mức cao nhất 1.780 đồng/cổ phiếu, sau đó lùi về mức thấp nhất 1.740 đồng trước khi đóng cửa tại 1.770 đồng, giảm 0,56%. Thanh khoản ở mức thấp với 20.600 cổ phiếu được khớp lệnh.

Diễn biến tình hình cổ phiếu VPG (Ảnh: SSI).

Sang phiên 4/9, VPG tiếp tục giảm 0,56% xuống 1.760 đồng/cổ phiếu. Trong phiên, cổ phiếu có lúc tăng lên 1.780 đồng nhưng áp lực bán khiến giá giảm về 1.720 đồng. Khối lượng khớp lệnh tăng mạnh lên 168.700 cổ phiếu, gấp hơn 8 lần phiên trước.

Sau kỳ nghỉ cuối tuần, đà giảm tiếp tục được nối dài. Phiên 7/9 VPG mất 2,27%, xuống 1.720 đồng/cổ phiếu với 217.600 cổ phiếu được giao dịch. Ngày 8/9, cổ phiếu giảm thêm 0,58%, đóng cửa tại 1.710 đồng.

Phiên 9/9 ghi nhận nhịp hồi duy nhất trong chuỗi 10 phiên được xét khi VPG tăng 0,58%, lên 1.720 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản cũng cải thiện đáng kể với 279.800 cổ phiếu được khớp lệnh. Tuy nhiên, đà hồi phục không duy trì lâu.

Ngay phiên 10/9, VPG quay đầu giảm 0,58% xuống 1.710 đồng. Đến phiên 11/9, mức giảm được nới rộng lên 3,51%, đưa thị giá về 1.650 đồng/cổ phiếu. Áp lực bán mạnh nhất xuất hiện trong phiên 14/9, VPG mở cửa tại 1.650 đồng có thời điểm tăng lên 1.660 đồng nhưng sau đó giảm sâu xuống 1.540 đồng và đóng cửa tại chính mức giá này, tương đương giảm 6,67%.

Sau phiên giảm mạnh, VPG tiếp tục mất 0,65% trong phiên 15/9, đóng cửa tại 1.530 đồng/cổ phiếu. Trong phiên cổ phiếu dao động từ 1.500 đồng đến 1.590 đồng.

Đến phiên 16/9, VPG giữ nguyên giá đóng cửa 1.530 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, biên độ dao động trong phiên vẫn khá rộng từ 1.480 đồng đến 1.540 đồng. Khối lượng khớp lệnh đạt 139.800 cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 212,5 triệu đồng.

Tính từ ngày 16/1 đến 16/9/2026, cổ phiếu VPG đã giảm 74,2% từ 5.930 đồng xuống 1.530 đồng/cổ phiếu. Thị giá hiện nằm dưới đường MA200, cho thấy cổ phiếu đang duy trì xu hướng giảm dài hạn.

Việt Phát Group được thành lập năm 2008, khởi đầu là một doanh nghiệp vận tải nội địa với khoảng 20 nhân sự. Đến 2025, công ty đã mở rộng sang nhiều lĩnh vực như khoáng sản, bất động sản và trở thành đối tác của các tập đoàn lớn trong nước như EVN, PVN, Hòa Phát. Ngày 2/6/2025, cựu Chủ tịch Việt Phát Group là ông Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1973) bị khởi tố vì liên quan vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ", xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (Công ty VTM) và các đơn vị liên quan.