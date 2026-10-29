Cổ phiếu vừa và nhỏ lao dốc, VN-Index mất hơn 11 điểm

Thị trường chứng khoán chịu áp lực điều chỉnh trên diện rộng khi dòng tiền suy yếu, cổ phiếu vừa và nhỏ giảm mạnh, kéo VN-Index mất hơn 11 điểm

Sau tuần giao dịch khởi sắc, thị trường chứng khoán nhanh chóng trở lại trạng thái thận trọng. Trong phiên 29/10, VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu và không thể phục hồi vào cuối ngày khi dòng tiền bắt đáy suy yếu, áp lực bán lan rộng từ nhóm vốn hóa lớn sang các cổ phiếu vừa và nhỏ.

Kết phiên, VN-Index giảm 11,04 điểm, tương đương 0,62%, xuống 1.755,61 điểm. HNX-Index mất 3,25 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 1,64 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 15.700 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền vẫn dè dặt trước những biến động của chỉ số.

Độ rộng thị trường nghiêng rõ về bên bán với 215 mã giảm giá, trong khi chỉ có 97 mã tăng. Đáng chú ý, số cổ phiếu giảm trên 2% tăng từ 54 mã cuối phiên sáng lên 74 mã khi đóng cửa. Diễn biến này cho thấy áp lực điều chỉnh đã lan rộng, không chỉ tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhiều mã có thanh khoản hàng trăm tỷ đồng giảm sâu như PVT mất 6,78%, PNJ giảm 6,41%, VSC giảm 4,83%, PLX giảm 3,82% và GMD giảm 2,78%. Riêng rổ vốn hóa vừa ghi nhận 18 mã giảm trên 2% và 13 mã giảm từ 1% đến 2%.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản khớp lệnh trên HoSE trong phiên chiều chỉ đạt khoảng 5.437 tỷ đồng, giảm 23% so với phiên sáng. Dòng tiền không còn chủ động nâng giá như phiên trước mà chủ yếu chờ đợi ở vùng giá thấp, khiến thị trường thiếu động lực hồi phục.

Thanh khoản suy giảm trong bối cảnh số mã giảm sâu gia tăng là tín hiệu cần theo dõi. Khi lực cầu chưa sẵn sàng hấp thụ lượng cổ phiếu bán ra, những mã có thanh khoản hạn chế càng dễ chịu sức ép, kể cả khi lượng cung không quá lớn.

Áp lực từ nhóm vốn hóa lớn cũng góp phần kéo thị trường đi xuống. VN30-Index giảm hơn 13 điểm, tương đương 0,69%, xuống 1.877,18 điểm. Các mã tác động tiêu cực gồm BSR giảm 3,8%, MSN mất 2,8%, FPT giảm 2,4%, TCX giảm 2,3%, VHM và GAS cùng giảm khoảng 2,2%, LPB mất 2,1%.

Một số cổ phiếu cải thiện trong phiên chiều nhưng chưa đủ tạo lực kéo đáng kể. GAS thu hẹp mức giảm từ 4,63% cuối phiên sáng xuống còn 2,19% khi đóng cửa. Ngược lại, VHM chịu áp lực bán gia tăng trong đợt khớp lệnh xác định giá đóng cửa (ATC), kết phiên giảm 2,2%.

VN30-Index đóng cửa với 7 mã tăng và 19 mã giảm. Dù diễn biến của một số blue-chip bớt tiêu cực so với buổi sáng, sự thiếu đồng thuận giữa nhóm vốn hóa lớn và phần còn lại vẫn khiến VN-Index không thể lấy lại đà tăng. Trong bối cảnh đó, cổ phiếu vừa và nhỏ trở thành tâm điểm của nhịp điều chỉnh.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài vẫn là điểm trừ khi khối này bán ròng hơn 430 tỷ đồng trong phiên 29/10, đánh dấu phiên bán ròng thứ năm liên tiếp. Giá trị giao dịch của khối ngoại đạt khoảng 4.000 tỷ đồng.

TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 118 tỷ đồng, tiếp đến là FPT với 115 tỷ đồng và SSI với 79 tỷ đồng. Các mã VHM, VPL và PVT lần lượt bị bán ròng khoảng 65 tỷ đồng, 61 tỷ đồng và 56 tỷ đồng. GMD, BSR và MSN cũng nằm trong nhóm bị bán ròng hơn 30 tỷ đồng.

Ở chiều mua, VPB dẫn đầu với giá trị mua ròng 83 tỷ đồng, tiếp theo là HPG với 63 tỷ đồng, SHB với 43 tỷ đồng, PPE với 40 tỷ đồng và ACB với 21 tỷ đồng. Tuy nhiên, lực mua tập trung ở một số mã chưa đủ bù đắp áp lực bán trên thị trường.

Theo báo cáo triển vọng ngành chứng khoán của SHS Research, tổng doanh thu hoạt động của 78 công ty chứng khoán niêm yết được phân tích đạt 101.665 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 22,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất sau khi trừ lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm 3%, còn 28.638 tỷ đồng. Biên lợi nhuận sau thuế thu hẹp từ 35,7% xuống 28,2%.

Riêng quý III/2026, lợi nhuận sau thuế toàn ngành giảm 42,9% so với cùng kỳ, xuống khoảng 8.600 tỷ đồng. Kết quả này phản ánh sức ép lên hiệu quả kinh doanh trong bối cảnh thị trường biến động và thanh khoản chưa ổn định.

Dù vậy, SHS Research đưa ra kịch bản cơ sở VN-Index có thể đạt 1.900 - 2.000 điểm trong năm 2027, với tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường khoảng 15 - 20% và thanh khoản bình quân 18.000 - 22.000 tỷ đồng mỗi phiên. Dòng vốn thụ động theo lộ trình nâng tỷ trọng thị trường Việt Nam của FTSE, cùng triển vọng triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm và các thương vụ niêm yết mới, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường.

Tuy nhiên, triển vọng này vẫn phụ thuộc vào diễn biến lãi suất, khả năng cải thiện thanh khoản và các rủi ro từ thị trường bất động sản cũng như kinh tế toàn cầu.

Trong ngắn hạn, phiên giảm điểm ngày 29/10 cho thấy lực cầu chưa đủ mạnh để duy trì đà hồi phục. Nhà đầu tư cần theo dõi diễn biến thanh khoản, độ rộng thị trường và khả năng giữ nhịp của nhóm vốn hóa lớn. Dòng tiền quay trở lại ổn định sẽ là điều kiện quan trọng để thị trường phục hồi bền vững hơn.