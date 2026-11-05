Cổ phiếu vừa và nhỏ hút dòng tiền

VN-Index chững đà tăng hôm nay do các cổ phiếu dẫn dắt phân hóa.

VN-Index đóng cửa tăng 0,44% (+7,71 điểm), tốt hơn phiên sáng một chút (+0,34%/+5,84 điểm). Trên thực tế rổ VN30 có số cổ phiếu lùi giá nhiều hơn, điểm số khác biệt chút ít là do một vài cổ phiếu lớn có cải thiện.

VIC nhích lên được một bước giá so với mức chốt phiên sáng, đóng cửa tăng 1,71%. CTG cũng cải thiện khoảng 0,32%, đóng cửa tăng 1,77%. Trong top 10 vốn hóa của chỉ số, chỉ thêm MBB tăng 1,3% là đáng kể. Chỉ riêng ba cổ phiếu này đã đem về hơn 7 điểm, chiếm gần hết tổng mức tăng.

Thống kê rổ VN30 phiên chiều có 13 cổ phiếu tụt giá so với phiên sáng, 12 mã tăng cao hơn. Cổ phiếu lên giá tốt nhất là STB, tăng thêm 1,32%, đóng cửa tăng 2,22%. Tuy nhiên ảnh hưởng của STB chủ yếu lên VN30-Index. Chiều ngược lại, LPB lao dốc đáng kể -1,35%, thu hẹp mức tăng cả phiên còn 0,41%.

Nhìn chung diễn biến giá các blue-chips chiều nay ổn định. Nguyên nhân một phần là dòng tiền mua đã chững lại rõ nét, thanh khoản rổ VN30 giảm mạnh 21% so với phiên sáng và giảm 44% so với chiều hôm qua. Có thể thấy sự hưng phấn trong đã “nhạt” đi từ sáng và không cải thiện trong buổi chiều. Thanh khoản giảm mạnh do nhà đầu tư chờ đợi giá thay đổi từ phía bán hơn là chủ động nâng lên.

Tính chung cả ngày, thanh khoản rổ VN30 chỉ chiếm 50% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, mức thấp nhất 25 phiên. Trung bình tuần trước rổ này chiếm khoảng 55% sàn HoSE và trung bình 3 phiên đầu tuần này cũng chiếm 57,7%.

Trong những cổ phiếu thanh khoản cao nhất hôm nay, nhiều mã thuộc nhóm vừa và nhỏ.

Với giao dịch giảm mạnh phiên chiều, tính chung hôm nay thanh khoản sàn HoSE giảm hơn 9% so với hôm qua. Lưu ý rằng buổi sáng thanh khoản đã tăng rất tốt 54%, điều này càng làm nổi bật sự suy yếu phiên chiều. Giao dịch cảm ở tất cả các nhóm cổ phiếu nhưng blue-chips giảm mạnh hơn, rổ VN30 chiếm khoảng 76,5% mức giảm chung, các cổ phiếu còn lại chiếm 24,5%.

Nhìn từ góc độ này, các cổ phiếu vừa và nhỏ tuy cũng giao dịch chậm lại nhưng tốc độ giảm vẫn ít hơn blue-chips. Thực tế khá nhiều cổ phiếu vẫn thu hút dòng tiền tốt và giá tăng mạnh. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 168 mã xanh và 139 mã đỏ thì 77 mã vẫn tăng hơn 1%, trong đó VN30 chỉ đóng góp 8 mã.

Không ít cổ phiếu Midcap xuất hiện thanh khoản cỡ trăm tỷ đồng như VIX tăng 3,97%, VND tăng 1,79%, PNJ tăng 2,71%, TCH tăng 1,96%, DXG tăng 1,9%, DIG tăng 2,5%, KDH tăng 3,99%, GMD tăng 1,74%.

Nhìn từ độ rộng, các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng có cải thiện so với buổi sáng: Phiên sáng sàn HoSE mới có 147 mã xanh, trong đó VN30 có 15 mã. Kết phiên sàn có 168 mã xanh và VN30 có 14 mã. Kết hợp với tỷ trọng thanh khoản giảm mạnh ở các blue-chips, có thể thấy các nhà đầu tư lớn giao dịch chậm lại trong khi các nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ vẫn khá hào hứng.

Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay cũng cải thiện giao dịch khi tăng mua 3,6 lần so với phiên sáng và vị thế ròng đạt +123,2 tỷ đồng, so với -362,1 tỷ đồng trong phiên sáng. Cổ phiếu được mua ròng lớn nhất là VIX +452,2 tỷ đồng, CTG +101,1 tỷ, VIC +54 tỷ, HVN +28,4 tỷ, MBB +27,7 tỷ. Phía bán ròng có VCB -89,1 tỷ, VHM -75,8 tỷ, VPB -56,2 tỷ, MSN -49,8 tỷ, MSB -48,7 tỷ, FPT -46,6 tỷ, GAS -45 tỷ, PNJ -38,3 tỷ.

Phiên chững lại hôm nay là diễn biến bình thường khi nhà đầu tư đã qua nhịp hưng phấn cao nhất. Các giao dịch đua giá không còn trong khi nhà đầu tư bán ra cũng có cơ hội lựa chọn giá tốt hơn. Thanh khoản sàn HoSE đạt 13.892 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận vẫn có mức cải thiện tốt, tăng 18% so với trung bình tuần trước.