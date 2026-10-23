Cổ phiếu vua 'nổi sóng', VN-Index lội ngược dòng ngoạn mục

Dòng tiền bắt đáy bùng nổ, VN-Index đứt mạch giảm 4 tuần

Khởi đầu phiên giao dịch ngày 23/10, sắc thái ảm đạm bao trùm thị trường. Tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đẩy thanh khoản xuống mức thấp, giao dịch mang tính chất cầm chừng kéo dài đến hết giờ nghỉ trưa. Khối lượng khớp lệnh hạn chế ở thời điểm này giống như một nhịp kiểm tra nguồn hàng ngắn hạn. Tuy nhiên, cục diện đã xoay chuyển chóng mặt khi bước sang phiên chiều. Áp lực chốt lời xuất hiện trong khoảng 30 phút đầu nhanh chóng bị hấp thụ bởi dòng tiền bắt đáy đổ vào thị trường. Sự chủ động từ bên mua kết hợp với áp lực bán không mạnh đã giúp giá lên thuận lợi.

Kết phiên, VN-Index tăng 13,52 điểm (+0,77%), vươn lên mốc 1.774,15 điểm. Thanh khoản bùng nổ với tổng khối lượng giao dịch trên HOSE đạt hơn 777,1 triệu đơn vị, tương đương giá trị 16.942 tỷ đồng, tăng gần 16% về khối lượng và 11% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 136,3 triệu đơn vị, tương đương 2.824 tỷ đồng. Đáng chú ý, thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE trong phiên chiều tăng vọt 72% so với buổi sáng, đạt 8.931 tỷ đồng (không tính thỏa thuận), ghi nhận mức cao nhất trong 25 phiên chiều trở lại đây.

Điểm sáng rực rỡ và đóng vai trò dẫn dắt dòng tiền trong phiên hôm nay chính là nhóm cổ phiếu ngân hàng. STB trở thành tâm điểm chú ý khi bứt tốc từ mức tăng 3,74% buổi sáng để vọt lên mức giá trần, tăng 6,9% đạt 68.500 đồng, khớp lệnh hơn 8,2 triệu đơn vị với thanh khoản gấp 2,4 lần. Bám sát đà hưng phấn, cổ phiếu ACB ghi nhận sự đột biến từ khoảng 13h15 và đảo chiều ngoạn mục từ mức giảm 0,73% của phiên sáng để đóng cửa tăng gần 4% lên 21.300 đồng. Với gần 41 triệu đơn vị được sang tay, ACB đánh dấu phiên giao dịch sôi động nhất trong hơn 3 tháng qua và dẫn đầu thanh khoản nhóm blue-chips.

Sắc xanh lan tỏa mạnh mẽ ra toàn ngành ngân hàng khi SSB tăng 3,7%, LPB có lúc chạm trần trước khi đóng cửa tăng 3,6%. Hàng loạt các mã trụ cột khác như VPB, VCB, HDB, SHB, VIB, CTG, BID đều kết phiên trong sắc xanh. Trong rổ VN30, nhóm ngân hàng ghi nhận 7 mã tăng trên 1% và đóng góp 8 trong số 10 cổ phiếu kéo điểm khỏe nhất cho VN-Index. Tổng thể, các mã ngân hàng trên HoSE khớp lệnh 4.935,5 tỷ đồng, mức cao nhất 22 phiên và chiếm xấp xỉ 35% giá trị toàn sàn. Thanh khoản nhóm ngân hàng blue-chips cũng chiếm tới 58,7% tổng giá trị khớp lệnh rổ VN30. Cổ phiếu duy nhất lùi bước là MBB với mức giảm nhẹ 0,5%.

Bên cạnh ngân hàng, sự đồng thuận của các cổ phiếu trụ, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, đã đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ điểm số. Cả hai mã đều có pha đảo chiều ngoạn mục. VIC từ mức giảm nhẹ 0,13% cuối phiên sáng đã vươn lên đóng cửa tăng 1,55% (đạt 236.500 đồng), trở thành cổ phiếu kéo điểm mạnh thứ hai cho VN30-Index chỉ sau STB. Tương tự, VHM cũng lội ngược dòng 1,26% để đóng cửa tăng 0,47% so với tham chiếu. Nhờ đó, VN30-Index kết phiên tăng 0,75% với độ rộng 20 mã tăng và 10 mã giảm.

Sự hỗ trợ từ nhóm blue-chips đã tạo điều kiện thuận lợi cho cổ phiếu vừa và nhỏ phục hồi. Độ rộng thị trường thay đổi theo hướng tích cực với 144 mã xanh và 156 mã đỏ trên sàn HoSE, cải thiện đáng kể so với 97 mã xanh của phiên sáng. Sự phục hồi không chỉ diễn ra ở nhóm tăng giá mà xuất hiện ngay cả ở nhóm đang chìm trong sắc đỏ. Trong 156 cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu, có hơn một phần ba (34,6%) ghi nhận biên độ phục hồi quá 1% kể từ mức giá thấp nhất. Nhiều cổ phiếu midcap xuất sắc thu hút dòng tiền lớn như VIX tăng 1,2% (khớp 504,2 tỷ đồng), VSC tăng 3,78%, EIB tăng 5,31%, cùng với TPB, GEX, ORS, VPI và KDH.

Trên các sàn giao dịch khác, HNX-Index chốt phiên tăng 1,62 điểm (+0,62%) lên 262,7 điểm với 55 mã tăng và 72 mã giảm. Cổ phiếu NVB đóng vai trò lực kéo chính khi tăng gần 6% lên 14.500 đồng. Ngược lại, UPCoM-Index đảo chiều giảm 0,65 điểm (-0,51%) xuống 126,26 điểm, khối lượng khớp lệnh đạt hơn 31,6 triệu đơn vị. Tại thị trường phái sinh, hợp đồng tương lai 41I1GB000 tăng 16 điểm (+0,84%) lên 1.910 điểm.

Nhìn chung, thị trường đã có một tuần giao dịch bất ngờ và tích cực. Đây là phiên tăng mạnh thứ ba liên tiếp, mang về cho VN-Index hơn 82 điểm và bù đắp toàn bộ mức giảm của cả tháng 10. Tính chung cả tuần, VN-Index tăng 68,24 điểm, tương đương 4%, chính thức chấm dứt chuỗi 4 tuần trượt dốc liên tục. Đà đi lên hiện tại đã đưa chỉ số vượt qua đường trung bình động của dải Bollinger, trong khi chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục rời khỏi vùng quá bán và MACD phát tín hiệu đảo chiều khi cắt lên đường signal. Dù triển vọng phục hồi ngắn hạn đã được củng cố vững chắc, nhà đầu tư vẫn cần quan sát diễn biến dòng tiền, bởi động lực chính hiện tại vẫn đang tập trung mạnh vào các cổ phiếu trụ và một số mã có câu chuyện riêng biệt.