'Cổ phiếu vua' bị bán tháo, chỉ số VN-Index giảm gần 31 điểm

Thị trường bị nhấn chìm trong sắc đỏ và xanh mắt mèo

Thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 2-11 có thời điểm chỉ số VN-Index lao dốc trước lực cung mạnh trên toàn thị trường, giảm đến 47 điểm. Sau đó chỉ số này thu hẹp đà giảm còn gần 31 điểm khi chốt phiên.

Dù phục hồi khoảng 16 điểm trong phiên nhưng số cổ phiếu giảm vẫn chiếm áp đảo. Trong đó, nhóm “cổ phiếu vua” bị bán mạnh, giảm sâu gây áp lực lên toàn thị trường. Cụ thể VPB giảm 6,1%, VCB giảm 4,8%, ACB giảm 3,33%, LPB giảm 4,43%, BID giảm 4,19%, MBB giảm 2,85%, SHB giảm 2,35%, CTG giảm 1,82%, HDB giảm 2,23%.

Các nhóm cổ phiếu khác như bất động sản, tiêu dùng, nguyên vật liệu, công nghệ thông tin, công nghiệp, năng lượng… cũng đồng loạt bị nhấn chìm trong sắc đỏ. Trong đó, không ít cổ phiếu giảm kịch sàn như: FRT, PHR, GVR, UIC, DXV, ACC, TRC, PLP.

Chỉ còn 1 số cổ phiếu hiếm hoi đi ngược thị trường, giữ được đà tăng: HDC tăng trần, BSI tăng 4,7%, NVB tăng 5%, VCG tăng 2,03%, NV tăng 3,75%.

Khối ngoại cũng nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE, với tổng giá trị bán ròng hơn 523 tỷ đồng. Trong đó, Top 10 cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất thị trường có đến 6 cổ phiếu ngân hàng, đó là: MBB, VCB, ACB, STB, VPB, SHB.

Khối ngoại nối dài chuỗi bán ròng trên sàn HOSE, tập trung bán cổ phiếu ngân hàng

Chốt phiên giao dịch, VN-Index giảm 30,9 điểm (1,77%), còn 1.710,72 điểm với 46 mã tăng, 281 mã giảm và 47 mã đứng giá. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng giảm 2,19 điểm (0,87%) còn 250,55 điểm với 30 mã tăng, 114 mã giảm và 45 mã đứng giá.

Lực bán mạnh kéo thanh khoản thị trường tăng. Tổng giá trị giao dịch trên HOSE gần 18.600 tỷ đồng, tăng 3.900 tỷ đồng so với phiên trước. Tính cả sàn HNX, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 19.500 tỷ đồng, tăng 4.500 tỷ đồng so với phiên trước.