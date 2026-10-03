Cổ phiếu VPG của Xuất nhập khẩu Việt Phát bị chuyển sang diện kiểm soát

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vừa thông báo chuyển cổ phiếu VPG của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (HOSE: VPG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 9/10/2026.

Nguyên nhân là Việt Phát chậm nộp báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét quá 30 ngày so với thời hạn quy định. Theo quy định về niêm yết và giao dịch chứng khoán, đây là trường hợp thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát.

Bên cạnh việc bị chuyển sang diện kiểm soát, cổ phiếu VPG hiện đồng thời thuộc diện cảnh báo do hai nguyên nhân.

Thứ nhất, tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 của Việt Phát. HOSE đã đưa cổ phiếu VPG vào diện cảnh báo theo Quyết định số 302.

Thứ hai, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của doanh nghiệp ở mức âm. Với nguyên nhân này, cổ phiếu VPG được đưa vào diện cảnh báo theo Quyết định số 303.

Diễn biến thị giá cổ phiếu VPG (Ảnh: SSI).

Trước đó, ngày 24/9/2026, Việt Phát có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE để giải trình về tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo, đồng thời đưa ra biện pháp và lộ trình khắc phục.

Theo doanh nghiệp, công ty đang phối hợp với đơn vị kiểm toán trong quá trình lập và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026. Tuy nhiên, quá trình soát xét và hoàn thiện báo cáo kéo dài hơn dự kiến do cần thêm thời gian để rà soát, giải trình và hoàn thiện hồ sơ liên quan đến một số khoản công nợ.

Do đó, Việt Phát cho biết chưa thể hoàn tất công việc công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã được soát xét trong thời gian quy định.

Về phương án khắc phục, doanh nghiệp cho biết đang tích cực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất việc soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2026 trong thời gian sớm nhất và sẽ công bố ngay sau khi báo cáo hoàn tất, phát hành.

Đối với các kỳ báo cáo tiếp theo, Việt Phát cho biết sẽ tăng cường kiểm soát tiến độ lập, soát xét và công bố báo cáo tài chính. Công ty dự kiến xây dựng kế hoạch với các mốc thời gian kiểm soát cụ thể, thường xuyên theo dõi, cập nhật tiến độ với đơn vị kiểm toán và chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền khi có nguy cơ ảnh hưởng đến thời hạn công bố thông tin.

Về hoạt động kinh doanh, doanh thu thuần hợp nhất quý II/2026 của Việt Phát chỉ đạt gần 386 triệu đồng, giảm 99% so với cùng kỳ năm trước, tương đương mức giảm hơn 4.369 tỷ đồng.

Doanh nghiệp cho biết doanh thu sụt giảm mạnh do ảnh hưởng từ biến động thị trường hàng hóa, trong đó lớn nhất là mặt hàng than nhiệt với mức giảm 2.738 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, doanh thu từ các mặt hàng như than cốc, quặng cũng giảm toàn bộ, trong khi doanh thu dịch vụ hàng hóa khác giảm 99,87%. Sự sụt giảm doanh thu chịu tác động bất lợi từ biến động của thị trường hàng hóa và một số khó khăn chủ quan của công ty trong đó có biến động nhân sự cấp cao, ảnh hưởng đến uy tín của Công ty.

Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế quý II/2026 của Việt Phát lỗ 34,07 tỷ đồng, trái ngược mức lãi 26,3 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Như vậy doanh nghiệp đã chuyển từ trạng thái có lãi sang thua lỗ trong quý II, với mức lợi nhuận sau thuế giảm hơn 60,3 tỷ đồng, tương đương 229%.

Giải trình về kết quả trên, Việt Phát cho biết mức giảm chi phí tài chính không tương ứng với diễn biến doanh thu. Nguyên nhân chủ yếu do tiến độ thu hồi công nợ khách hàng chậm hơn kế hoạch, kéo theo việc chậm thanh toán các khoản vay ngân hàng, qua đó khiến lợi nhuận sau thuế trong kỳ ghi nhận khoản lỗ.