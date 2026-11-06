Cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép, VN-Index giảm hơn 15 điểm

Chốt phiên, sàn HoSE có 101 mã tăng và 212 mã giảm. VN-Index giảm 15,37 điểm, tương đương 0,88%, xuống 1.725,36 điểm.

Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 984,1 triệu đơn vị, giá trị 18.799 tỷ đồng, tăng gần 32% về khối lượng và 19% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 200 triệu đơn vị, giá trị 3.699 tỷ đồng.

VN-Index giảm hơn 15 điểm trong phiên hôm nay.

Đối với VN-Index, mức ảnh hưởng tập trung chủ yếu vào nhóm cổ phiếu trụ. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất, VPB, CTG và VPL còn xanh nhưng tăng yếu do phải bù lại mức giảm mạnh trong buổi sáng.

Ở chiều giảm, VIC mất 1,47%, VHM giảm 1,9%, VCB giảm 1,11%, MBB giảm 1,28% và HPG giảm 1,4%. Đây đều là những mã có ảnh hưởng lớn về vốn hóa.

Trong nhóm bluechip, cổ phiếu FPT giảm 4% xuống 50.800 đồng, là cổ phiếu giảm sâu nhất rổ VN30. Theo sau là SSB, MCH, LPB và GVR với mức giảm từ hơn 2% đến gần 3%.

Các cổ phiếu TCB, HPG, VIC, MWG, VHM và VRE giảm quanh mức 1,5%.

Ở phía tăng giá, khả năng đảo chiều khi nhìn từ độ rộng thị trường so với phiên sáng không đáng kể. Số cổ phiếu tăng mạnh hơn 1% cũng khá ít.

VIX tăng 2,29%, với giá trị giao dịch đạt 1.246,6 tỷ đồng. Trong phiên sáng, cổ phiếu này chỉ tăng nhẹ 0,38%. VND cũng đảo chiều khi từ mức giảm 0,35% trong buổi sáng chuyển sang tăng 4,58% lúc đóng cửa, với giá trị khớp lệnh đạt 588,4 tỷ đồng.

Các cổ phiếu DXG tăng 1,4%, giá trị giao dịch 343,6 tỷ đồng; TCH tăng 3,46%, đạt 304,6 tỷ đồng; DIG tăng 1,46%, đạt 151,2 tỷ đồng. MSN và KDH cũng nằm trong nhóm cổ phiếu tăng giá được ghi nhận.

Đây đều là những cổ phiếu có thanh khoản trên 100 tỷ đồng. Một số mã có mức giao dịch trung bình khác gồm CTS tăng 2,41%, PDR tăng 1,73%, HDG tăng 4,55%, NLG tăng 2,69% và REE tăng 2,06%.

Trên sàn HNX, HNX-Index đảo chiều thành công lên trên tham chiếu trong những phút cuối khi một số cổ phiếu lớn tăng điểm. Chốt phiên, sàn HNX có 58 mã tăng và 73 mã giảm. HNX-Index tăng 0,12 điểm, tương đương 0,05%, lên 256,73 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 80,5 triệu đơn vị, giá trị 1.135,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 11,5 triệu đơn vị, giá trị 157 tỷ đồng.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index tiếp tục rung lắc dưới vùng giá thấp cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên, UpCoM-Index giảm 0,73 điểm, tương đương 0,6%, xuống 121,75 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 35 triệu đơn vị, giá trị 472,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 8,7 triệu đơn vị, giá trị 144 tỷ đồng.

Trong phiên chiều, khối ngoại giải ngân thêm khoảng 1.355,6 tỷ đồng trên HoSE, nâng vị thế mua ròng cả phiên lên 260,1 tỷ đồng, cao hơn mức mua ròng 118,3 tỷ đồng trong buổi sáng.

Các mã được mua ròng mạnh gồm KDH với 170,9 tỷ đồng, VND với 99,4 tỷ đồng, VIX với 93,4 tỷ đồng, MSN với 85,7 tỷ đồng và VIC với 75,1 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, FPT bị bán ròng 151,4 tỷ đồng, VCB bị bán ròng 110,8 tỷ đồng và MBB bị bán ròng 43,7 tỷ đồng.