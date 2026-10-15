Cổ phiếu Vinhomes xuống thấp nhất 6 tháng, VN-Index mất hơn 14 điểm.. Ảnh minh họa: Việt Linh.

Cổ phiếu Vinhomes (VHM) giảm 5,3% trong phiên 14/10, xuống 61.000 đồng, thấp nhất khoảng 6 tháng. Cùng với VIC, mã này kéo VN-Index mất hơn 11 điểm, trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng.

VHM mất khoảng 25% thị giá so với vùng đỉnh

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 14/10/2026 trong sắc đỏ, với áp lực bán tập trung tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu VHM của Công ty Cổ phần Vinhomes trở thành tâm điểm khi giảm 5,3%, xuống còn 61.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 6 tháng gần đây.

Theo dữ liệu được cập nhật, thị giá VHM hiện thấp hơn khoảng 25% so với vùng đỉnh trước đó. Diễn biến này cho thấy cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản thuộc hệ sinh thái Vingroup đang trải qua giai đoạn điều chỉnh mạnh.

Thanh khoản VHM trong phiên đạt hơn 11,42 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị khớp lệnh khoảng 708 tỷ đồng. Nhà đầu tư nước ngoài bán ra hơn 2,84 triệu cổ phiếu, trong khi chỉ mua vào gần 397.000 đơn vị.

Chênh lệch giữa lượng mua và bán cho thấy khối ngoại bán ròng khoảng 2,44 triệu cổ phiếu VHM trong phiên. Xét theo giá trị, mã này ghi nhận mức bán ròng gần 152 tỷ đồng.

Áp lực giảm giá cũng xuất hiện tại cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup. Kết thúc phiên, VIC mất 1,6%, xuống còn 218.400 đồng/cổ phiếu.

Theo thống kê mức độ tác động lên chỉ số, riêng hai mã VIC và VHM đã khiến VN-Index giảm tổng cộng hơn 11 điểm, tương đương gần 80% mức giảm của toàn chỉ số.

Điều này phản ánh mức độ ảnh hưởng lớn của nhóm cổ phiếu Vingroup đối với diễn biến thị trường. Khi các cổ phiếu có vốn hóa cao đồng loạt đi xuống, VN-Index có thể chịu áp lực mạnh ngay cả khi nhiều mã khác vẫn tăng giá.

Cổ phiếu Vinhomes xuống thấp nhất 6 tháng, VN-Index mất hơn 14 điểm.

VN-Index lùi về 1.704 điểm, dòng tiền giao dịch thận trọng

Ngay từ đầu phiên 14/10, VN-Index đã chịu sức ép điều chỉnh khi mở cửa quanh 1.720 điểm, sau đó nhanh chóng đánh mất mốc 1.715 điểm. Thị trường xuất hiện một số nhịp phục hồi trong buổi sáng nhưng lực mua chưa đủ để đảo chiều xu hướng. Sang phiên chiều, áp lực bán gia tăng tại nhóm bất động sản và một số cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến chỉ số có thời điểm lùi sát ngưỡng 1.700 điểm.

Kết thúc giao dịch, VN-Index giảm 14,55 điểm, tương đương 0,9%, xuống 1.704,87 điểm.Trái ngược với diễn biến trên sàn HoSE, HNX-Index tăng 0,91 điểm, lên 265,16 điểm. UPCoM-Index cũng nhích 0,09 điểm, đạt 123,94 điểm.

Giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt khoảng 15.296 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm gần 3.922 tỷ đồng. Thanh khoản ở mức thấp cho thấy dòng tiền tham gia thị trường còn hạn chế. Độ rộng thị trường nghiêng về phía giảm giá, với 344 cổ phiếu đi xuống, trong đó có 20 mã giảm sàn. Ở chiều ngược lại, 298 mã tăng giá, gồm 32 mã tăng trần, trong khi 903 mã đứng tham chiếu.

Rổ VN30, tập hợp 30 cổ phiếu vốn hóa lớn và có thanh khoản cao trên HoSE, giảm khoảng 8 điểm xuống 1.852 điểm. Trong nhóm này, 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã giữ giá tham chiếu. Bên cạnh VHM và VIC, nhiều cổ phiếu bất động sản khác cũng chịu sức ép. NVL giảm 3,6%, VPL mất 3,3%, GVR giảm 2,9% và VRE giảm 1,5%.Áp lực bán còn lan sang nhóm ngân hàng và bán lẻ. SSB giảm 4,3%, LPB giảm 3,1%, MWG giảm 1,7%, STB mất 1,5%, SHB giảm 1,4% và BID giảm 0,8%.

Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận những điểm sáng. Cổ phiếu HPG tăng 1,7%, MBB tăng 1,6%, FPT tăng 1,4% và VIB tăng 1,1%. Các mã MSN, CTG, HDB và TCB cũng duy trì mức tăng nhẹ. Sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu cho thấy áp lực điều chỉnh không diễn ra đồng đều. Tuy nhiên, mức giảm của các doanh nghiệp có vốn hóa lớn đã lấn át tác động tích cực từ những cổ phiếu tăng giá.

Khối ngoại bán ròng gần 783 tỷ đồng

Một yếu tố gây sức ép lên thị trường trong phiên 14/10 là hoạt động bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài.Theo thống kê được cập nhật, khối ngoại mua vào khoảng 1.433 tỷ đồng nhưng bán ra hơn 2.215 tỷ đồng trên cả ba sàn, tương ứng giá trị bán ròng gần 783 tỷ đồng.

Dòng vốn ngoại tập trung bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. VIC đứng đầu danh sách với giá trị bán ròng khoảng 153 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với gần 152 tỷ đồng. Các mã FRT, FPT và TCB lần lượt ghi nhận giá trị bán ròng khoảng 94 tỷ đồng, 67 tỷ đồng và 63 tỷ đồng.Ở chiều mua, MBB được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh nhất, đạt khoảng 100 tỷ đồng. STB và HPG cũng ghi nhận giá trị mua ròng lần lượt khoảng 44 tỷ đồng và 29 tỷ đồng.

Việc khối ngoại bán ròng đồng thời tại VIC và VHM tạo thêm sức ép cung đối với hai cổ phiếu này. Tuy nhiên, dữ liệu của một phiên giao dịch chưa đủ để kết luận hoạt động bán ròng là nguyên nhân duy nhất khiến thị giá giảm sâu.

Nhà đầu tư cần theo dõi những yếu tố nào?

Việc cổ phiếu VHM giảm xuống vùng thấp nhất khoảng 6 tháng đặt ra câu hỏi về khả năng ổn định giá trong các phiên tiếp theo. Trước hết, diễn biến cung cầu tại vùng giá 61.000 đồng là yếu tố cần theo dõi. Nếu lực mua cải thiện và lượng cổ phiếu chào bán giảm, thị giá có thể xuất hiện nhịp phục hồi kỹ thuật. Ngược lại, áp lực bán tiếp diễn có thể khiến cổ phiếu chịu thêm sức ép.

Đối với thị trường chung, sự biến động của VIC và VHM tiếp tục có vai trò quan trọng do tỷ trọng vốn hóa của hai doanh nghiệp trong VN-Index.

Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, thanh khoản thị trường và mức độ lan tỏa của dòng tiền sang các nhóm ngành khác sẽ cung cấp thêm tín hiệu về xu hướng ngắn hạn.

Ở góc độ doanh nghiệp, nhà đầu tư cần phân biệt biến động giá cổ phiếu với kết quả kinh doanh thực tế. Việc thị giá VHM giảm khoảng 25% so với vùng đỉnh không đồng nghĩa giá trị tài sản, doanh thu hoặc lợi nhuận của Vinhomes đã giảm tương ứng.

Để đánh giá triển vọng dài hạn của doanh nghiệp, cần xem xét thêm báo cáo tài chính, tiến độ triển khai dự án, khả năng ghi nhận doanh thu, dòng tiền và các thông tin công bố chính thức.

Phiên giao dịch 14/10 cho thấy thị trường chứng khoán tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ biến động của nhóm cổ phiếu vốn hóa cao. Trong bối cảnh dòng tiền thận trọng và khối ngoại duy trì bán ròng, diễn biến của VHM, VIC cùng khả năng giữ vùng 1.700 điểm của VN-Index sẽ là những yếu tố được giới đầu tư theo dõi trong các phiên tới.