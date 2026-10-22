Cổ phiếu Vingroup kéo VN-Index tăng gần 22 điểm

Cổ phiếu nhà Vingroup góp hầu hết điểm tăng cho VN-Index. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam có phiên giao dịch khởi sắc ngày 22/10 khi VN-Index tăng gần 22 điểm, lấy lại mốc 1.760 điểm. Tuy nhiên, động lực đi lên chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu Vingroup, trong khi phần lớn nhóm ngành còn lại giao dịch phân hóa và thanh khoản tiếp tục suy yếu.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã duy trì sắc xanh và nhanh chóng vượt mốc 1.750 điểm. Sau khoảng một giờ giao dịch, lực cầu gia tăng tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp chỉ số có thời điểm tiến sát vùng 1.765 điểm.

Dù vậy, đà tăng không được duy trì liên tục. Bước sang phiên chiều, áp lực bán xuất hiện khiến VN-Index có lúc lùi về vùng 1.750 điểm. Phải đến gần cuối phiên, lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ mới giúp chỉ số phục hồi và đóng cửa gần mức cao nhất trong ngày.

Kết phiên, VN-Index tăng 21,96 điểm (+1,3%) lên 1.760,63 điểm; HNX-Index giảm 0,59 điểm (-0,2%) xuống 261,08 điểm; UPCoM-Index tăng 0,67 điểm (+0,5%) lên 126,91 điểm.

Thanh khoản là điểm trừ của phiên giao dịch. Giá trị giao dịch trên HoSE đạt khoảng 15.300 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.568 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận chiếm 2.118 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường nghiêng nhẹ về phía giảm giá với 336 mã tăng (gồm 25 mã tăng trần), 347 mã giảm (gồm 17 mã giảm sàn) cùng 860 mã đứng giá.

Riêng rổ VN30 ghi nhận diễn biến tích cực hơn khi tăng 12 điểm lên 1.892,98 điểm. Trong rổ này có 17 cổ phiếu tăng giá, 11 mã giảm và 2 mã đứng tham chiếu.

VN-Index trở lại mốc 1.760 điểm. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm của phiên giao dịch là nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, đặc biệt là VIC và VHM.

Cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup tăng 4,2% lên 232.900 đồng/cổ phiếu, trở thành mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index. Riêng VIC đóng góp khoảng 15,51 điểm vào mức tăng chung của chỉ số.

Trong khi đó, cổ phiếu VHM của Vinhomes tăng 3,6% lên 64.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm 3,86 điểm. Như vậy, chỉ riêng VIC và VHM đã mang lại khoảng 19 điểm, tương đương 88% mức tăng của VN-Index trong phiên.

Một cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái này là VRE cũng tăng 1,4% lên 25.300 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, trong khi VIC và VHM đồng loạt tăng mạnh, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác lại giao dịch kém tích cực. Điều này cho thấy đà hồi phục của thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào một số mã trụ, thay vì sự lan tỏa rộng của dòng tiền.

Bên cạnh VIC và VHM, các cổ phiếu BSR (+3,9%), VPL (+2,4%), TCX (+2,9%), GAS (+1,4%), STB (+1,6%), GEE (+2,8%), HDB (+1,1%) và GMD (+4,6%) cũng đóng góp tích cực vào VN-Index.

Ở chiều ngược lại, BID (-0,9%), LPB (-1,8%), TCB (-0,7%), MBB (-0,5%), VCB (-0,2%), SSI (-1,2%), MWG (-0,7%), SSB (-1,2%), MSB (-1%) và HVN (-0,7%) là những mã gây sức ép lên chỉ số.

Xét theo nhóm ngành, cổ phiếu năng lượng ghi nhận diễn biến nổi bật với BSR (+3,9%), PVD (+5%), trong khi PVT, PLX và PVB cũng duy trì sắc xanh.

Một số cổ phiếu tiêu dùng, bán lẻ tiếp tục chịu áp lực bán, đáng chú ý là PNJ (-3,13%), MWG (-0,66%) và VNM (-0,34%).

Một điểm tích cực khác của phiên giao dịch là hoạt động mua ròng trở lại của nhà đầu tư nước ngoài. Theo dữ liệu giao dịch trên cả 3 sàn, khối ngoại mua ròng 335 tỷ đồng.

Cổ phiếu VIC dẫn đầu danh sách được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng với giá trị khoảng 239 tỷ đồng. Theo sau là TCB (+177 tỷ đồng), VHM (+160 tỷ đồng) và MSN (+140 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT chịu áp lực bán ròng mạnh nhất với 264 tỷ đồng. Các cổ phiếu KDC, STB, ACB, NVL, MSB, VCB, LPB, BID và GEX cũng nằm trong danh sách bị nhà đầu tư nước ngoài bán ròng.