Cổ phiếu Vingroup 'gánh' VN-Index

Cổ phiếu Vingroup đóng góp gần 7 điểm tăng cho VN-Index. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 5/11 trong sắc xanh dù diễn biến giằng co kéo dài phần lớn thời gian và dòng tiền chưa thực sự cải thiện.

Ngay từ đầu phiên sáng, VN-Index nhanh chóng tăng lên vùng 1.750 điểm, có thời điểm vượt 1.752 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán xuất hiện sau đó khiến chỉ số liên tục thu hẹp đà tăng và lùi về sát mốc 1.740 điểm.

Sang phiên chiều, thị trường tiếp tục chịu sức ép khi VN-Index có lúc giảm về vùng 1.736-1.737 điểm. Dù vậy, lực cầu xuất hiện trở lại trong nửa cuối phiên, đặc biệt tại một số cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp chỉ số phục hồi và giữ được sắc xanh khi đóng cửa.

Kết phiên, VN-Index dừng tại 1.740,73 điểm, tăng 7,71 điểm (+0,4%). Trái ngược với diễn biến trên HoSE, HNX-Index giảm 1,27 điểm (-0,5%) xuống 256,61 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm 0,13 điểm (-0,1%) về 122,48 điểm.

Dù VN-Index duy trì sắc xanh, thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp so với phiên trước.

Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 17.499 tỷ đồng. Riêng thanh khoản trên HoSE đạt khoảng 15.830 tỷ đồng, giảm 12% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn khá thận trọng, đặc biệt khi VN-Index chưa thể duy trì đà tăng tại vùng điểm cao trong phiên sáng.

Về độ rộng thị trường, toàn thị trường ghi nhận 386 mã tăng giá (gồm 35 mã tăng trần), 319 mã giảm giá (gồm 17 mã giảm sàn) và 836 mã đứng giá.

VN-Index khó giữ sắc xanh nếu thiếu sự hỗ trợ của Vingroup. Ảnh: TradingView.

Động lực tăng điểm đáng kể nhất của thị trường đến từ VIC (+1,7%) của Vingroup. Cổ phiếu này đóng cửa tại 238.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp khoảng 6,54 điểm cho VN-Index, tương đương gần 85% mức tăng ròng của chỉ số.

Ngoài VIC, một số cổ phiếu khác thuộc hệ sinh thái Vingroup cũng giao dịch tích cực như VPL (+1,6%) và VHM (+0,2%), trong khi VRE đứng tham chiếu.

Nhóm ngân hàng ghi nhận sự phân hóa rõ rệt nhưng vẫn đóng góp nhiều mã nâng đỡ thị trường, nổi bật là STB (+2,2%), CTG (+1,8%), MBB (+1,3%), HDB (+1,1%).

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh xuất hiện tại VPB (-1,1%), VCB (-1,1%), BID (-0,6%) và SHB (-0,5%). Trong đó, VCB là cổ phiếu gây sức ép lớn nhất lên VN-Index, tiếp đến là VPB.

Nhóm chứng khoán có diễn biến tương đối tích cực với VIX (+4%) dẫn đầu, theo sau là TCX (+1,9%), VND (+1,8%), SHS (+0,8%) và LPB (+0,4%). SSI đứng tham chiếu, trong khi VCI (-1%) giảm giá.

Ở nhóm bất động sản, ngoài các cổ phiếu Vingroup, dòng tiền còn tìm đến một số mã như KDH (+4%), DIG (+2,6%), DXG (+1,9%), CEO (+1,7%) và TCH (+2%).

Trái lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác tiếp tục chịu áp lực bán. FPT (-1,9%) giảm mạnh nhất trong nhóm cổ phiếu có ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số, bên cạnh GAS (-1,3%), HPG (-0,9%) và MSN (-1%).

Tại nhóm bán lẻ và tiêu dùng, PNJ (+2,7%) giao dịch nổi bật, trong khi MWG (+0,7%) và VNM (+0,2%) tăng nhẹ.

Một điểm đáng chú ý khác là hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 225 tỷ đồng trên cả 3 sàn, tập trung tại VCB (-89 tỷ đồng), VHM (-75 tỷ đồng), VPB (-56 tỷ đồng).

Ở chiều mua, VIX trở thành tâm điểm khi được khối ngoại mua ròng tới 452 tỷ đồng, vượt xa các cổ phiếu còn lại. CTG đứng thứ hai với giá trị mua ròng 101 tỷ đồng, tiếp đến là VIC với 54 tỷ đồng).