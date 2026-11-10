Cổ phiếu Vietnam Airlines trở lại 'sắc tím' sau hơn 3 tháng

Theo dữ liệu được ghi nhận trong phiên sáng, thanh khoản HVN tăng mạnh với khoảng 1,8 triệu cổ phiếu được sang tay. Bên mua duy trì trạng thái dư mua giá trần hàng nghìn đơn vị, trong khi bên bán không có cổ phiếu chờ khớp tại mức giá này. Tính đến cuối phiên, cổ phiếu này còn dư mua trần 54.700 đơn vị.

“Cú nhấn ga” đã đưa vốn hóa thị trường của Vietnam Airlines tăng thêm khoảng 4.500 tỷ đồng, lên hơn 71.000 tỷ đồng.

Cổ phiếu HVN tăng trần trong phiên giao dịch ngày 10/11.

Đà tăng của HVN xuất hiện sau khi Vietnam Airlines công bố bước tiến mới trong quan hệ hợp tác với ANA Holdings – tập đoàn hàng không lớn của Nhật Bản và cũng là cổ đông chiến lược của hãng hàng không Việt Nam từ tháng 7/2016.

Theo thỏa thuận mới, hai bên hướng tới mô hình chia sẻ doanh thu trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản. Phạm vi phối hợp dự kiến mở rộng sang xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng và cung cấp dịch vụ hành khách, thay vì chủ yếu dừng ở hợp tác liên danh chuyến bay như trước đây.

Nếu được triển khai sau khi có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, mô hình này được kỳ vọng giúp Vietnam Airlines khai thác hiệu quả hơn mạng bay quốc tế, tối ưu nguồn lực và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường Nhật Bản.

Đây là thị trường quan trọng của hãng. Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng đầu năm, lượng khách trên thị trường này tăng 18%, còn doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Thông tin hợp tác với ANA Holdings xuất hiện trong bối cảnh Vietnam Airlines đang mở rộng mạng bay quốc tế, bổ sung các đường bay mới đến Amsterdam, Phuket và Colombo. Hãng cũng dự kiến khai thác thêm các điểm đến Ahmedabad, Hàng Châu và Singapore trong quý IV/2026.

Dù thị trường đón nhận thông tin hợp tác mới, “sức khoẻ” của Vietnam Airlines vẫn còn những điểm cần theo dõi.

Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy hãng đạt doanh thu thuần hơn 114.264 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt hơn 4.171 tỷ đồng, giảm 41,8%. Riêng lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 3.741 tỷ đồng, giảm 45,6%.

Nguyên nhân nằm ở áp lực chi phí khi giá vốn hàng bán tăng hơn 15%, lên trên 102.475 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 21,4%, còn gần 11.789 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong 9 tháng âm hơn 11.223 tỷ đồng, cao gấp hơn 6,2 lần mức âm cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp đã chi hơn 19.194 tỷ đồng để cho vay và mua các công cụ nợ của đơn vị khác, trong khi tiền thu hồi đạt hơn 10.795 tỷ đồng.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh vẫn dương hơn 8.477 tỷ đồng, nhưng giảm 8,8% so với cùng kỳ. Tổng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ âm hơn 4.634 tỷ đồng. Đến cuối tháng 9, lượng tiền và tương đương tiền còn hơn 5.285 tỷ đồng, giảm 46,8% so với đầu năm.

Một áp lực khác là khoản lỗ lũy kế chưa phân phối vẫn ở mức hơn 23.263 tỷ đồng, dù đã cải thiện đáng kể so với đầu năm.

Trước đó, riêng quý III/2026, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất gần 320 tỷ đồng, giảm hơn 56% so với cùng kỳ. Công ty mẹ thậm chí báo lỗ 284 tỷ đồng. Hãng cho biết chi phí nhiên liệu tại công ty mẹ trong quý tăng khoảng 4.360 tỷ đồng, tương đương 61,1%, gây sức ép lớn lên kết quả kinh doanh.