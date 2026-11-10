Cổ phiếu Vietnam Airlines tăng trần, VN-Index lấy lại mốc 1.740 điểm

Sắc xanh lan tỏa trên diện rộng. Nguồn: Vietstock Finance.

Phiên ngày 10/11, thị trường chứng khoán duy trì đà tăng tích cực trong suốt thời gian giao dịch. Kết phiên, VN-Index tăng gần 29 điểm, lên 1.743 điểm. HNX-Index tăng hơn một điểm, đạt 256 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm nhẹ 0,04 điểm, xuống 121,41 điểm.

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, với tổng giá trị giao dịch trên cả ba sàn đạt 16.901 tỷ đồng, tăng 22,24%.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng chuyển biến tích cực. Trên cả ba sàn, khối ngoại mua vào 2.027 tỷ đồng và bán ra gần 1.635 tỷ đồng, qua đó mua ròng hơn 392 tỷ đồng.

Ở chiều mua, KDH dẫn đầu danh sách được khối ngoại giải ngân với giá trị 86,6 tỷ đồng. Tiếp đến là POW (77 tỷ đồng), SSI (68 tỷ đồng), VHM (59 tỷ đồng) và NVL (57 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, FPT bị bán ròng mạnh nhất với hơn 88 tỷ đồng. Các mã tiếp theo gồm VIX (62 tỷ đồng), MSB (55 tỷ đồng), MSN (38,5 tỷ đồng) và PNJ (38 tỷ đồng).

HVN trở lại sắc tím, TMB nối dài chuỗi tăng trần

Động lực chính của VN-Index trong phiên đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, nổi bật là bộ đôi VIC và VHM. Trong đó, VIC tăng 3,24%, lên 242.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp 12,45 điểm cho chỉ số. VHM tăng 2,65%, lên 62.000 đồng/cổ phiếu, góp thêm 2,76 điểm.

Bên cạnh hai mã họ Vingroup, nhiều cổ phiếu thuộc các ngành ngân hàng và sản xuất cũng góp phần nâng đỡ thị trường.

LPB tăng 3,44%, đóng góp 0,76 điểm; VPB +1,35%, mang lại 0,62 điểm; TCB +1,85%, góp 0,59 điểm; HPG +1,67% lên 21.250 đồng/cổ phiếu, góp 0,61 điểm. GVR và MWG lần lượt mang lại 0,72 điểm và 0,52 điểm cho VN-Index.

Ở nhóm chứng khoán, VIX tiếp tục dẫn đầu toàn thị trường về giá trị giao dịch với gần 830 tỷ đồng, kết phiên tăng 3,08% lên 13.400 đồng/cổ phiếu. SSI cũng ghi nhận thanh khoản lớn với hơn 702 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 3,77%, lên 20.650 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, HVN của Vietnam Airlines tăng kịch trần 6,78%, lên 22.850 đồng/cổ phiếu, đóng góp 0,99 điểm cho VN-Index. Đây là lần đầu tiên mã này trở lại sắc tím sau hơn ba tháng, kể từ phiên 3/8/2026.

Diễn biến tích cực của HVN xuất hiện sau khi Vietnam Airlines và ANA Holdings (tập đoàn hàng không tại Nhật Bản) ký thỏa thuận khung về hợp tác liên doanh vào ngày 9/11, nhân dịp kỷ niệm 10 năm hợp tác chiến lược giữa hai bên.

Theo thỏa thuận, hai bên dự kiến chia sẻ doanh thu, phối hợp xây dựng lịch bay, giá vé, quản lý chỗ, bán hàng, tiếp thị và dịch vụ hành khách trên các đường bay giữa hai nước trên cơ sở được các cơ quan quản lý có thẩm quyền phê duyệt.

Các nội dung này được kỳ vọng giúp khai thác hiệu quả hơn mạng bay và nguồn lực của mỗi bên. Hai hãng cũng tiếp tục phát triển sản phẩm theo nhu cầu thị trường, cải thiện trải nghiệm đặt vé, nối chuyến và quyền lợi dành cho khách hàng thường xuyên.

Tính đến tháng 10/2026, Vietnam Airlines khai thác 11 đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản với tần suất 72 chuyến mỗi tuần. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng hành khách của hãng tại thị trường Nhật Bản tăng 18%, còn doanh thu hành khách tăng 26% so với cùng kỳ năm trước.

Cổ phiếu TMB của CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc – Vinacomin cũng ghi nhận diễn biến tích cực khi tiếp tục tăng kịch trần phiên thứ ba liên tiếp, đóng cửa tại 73.100 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức tăng 9,92%.

Đà tăng của TMB diễn ra sau khi doanh nghiệp công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 1/12 tới đây.

Theo các phương án trình cổ đông, công ty dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ hơn 241%, tương ứng 24.142 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị chi trả hơn 362 tỷ đồng. Thời gian thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT quyết định, dự kiến từ quý 4/2026 đến quý 1/2027.

Đồng thời, TMB sẽ phát hành thêm 27,45 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng tỷ lệ 183%, qua đó nâng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 424,5 tỷ đồng.

Trái với diễn biến tích cực của thị trường, nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực điều chỉnh. BSR giảm 1,93%, xuống 25.450 đồng/cổ phiếu; PVS -2,41%; PVD -2,91%; OIL -1,57% và PLX -0,76%;...

Nhìn chung, sắc xanh chiếm ưu thế trên bảng điện tử với 429 mã tăng giá, trong đó có 25 mã tăng trần. Ngược chiều, thị trường ghi nhận 211 mã giảm giá, gồm 14 mã giảm sàn, trong khi 662 mã đứng giá tham chiếu.